Україна вдруге поспіль впевнено обіграла Литву у відборі Євро-2020

Підопічні Шевченка практично гарантували собі вихід у фінальну стадію

Збірна України обіграла команду Литви в матчі 7 туру групового етапу кваліфікації Євро-2020. Поєдинок на стадіоні "Металіст" в Харкові завершився з рахунком 2:0.

Героєм матчу став півзахисник Руслан Малиновський, який оформив дубль на 29 і 58 хвилинах.

Після домашньої перемоги підопічні Андрія Шевченка зберегли лідерство в групі та ще на крок наблизилися до здобуття путівки до Євро-2020.

Тепер на рахунку українців 16 очок в турнірній таблиці групи В. Португалія набрала 11 очок, у Сербії, яка йде на третьому місці, - 7.

Щоб гарантувати собі місце у фінальній стадії турніру, національній команді потрібно набрати хоча б одне очко у двох матчах проти Португалії та Сербії або не програти сербам з різницею більш ніж в п'ять м'ячів.

З чинними чемпіонами Європи головна команда України зустрінеться в Києві у понеділок, 14 жовтня, виїзний матч із Сербією запланований на 17 листопада.

В останньому матчі кваліфікації збірна України дуже впевнено взяла три очки в Вільнюсі. У першому таймі голи забили Зінченко і Марлос, а в другому таймі дальнім ударом відзначився Малиновський.