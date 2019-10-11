Шевчук відновлений на посаді голови КСУ

Фото: Станіслав Шевчук (zib.com.ua)

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука

Станіслав Шевчук відновлений на посаді голови Конституційного суду України. Про це повідомляє його радник Денис Нев'ядомський в Facebook.

Як повідомив радник, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука до Конституційного суду України в повному обсязі.

"Суд задовольнив позов Станіслава Шевчука до КСУ в повному обсязі і допустив негайне виконання рішення в частині поновлення Станіслава Шевчука на посаді судді та голови Конституційного суду України до негайного виконання", - написав він.

Фото: рішення суду (facebook.com)

Нагадаємо, в цьому році 14 травня звільнили голову Конституційного суду України Станіслава Шевчука. У зв'язку з цим, Станіслав Шевчук заявив, що в стінах суду відбувся "антиконституційний переворот" і "захоплення державної влади". Він заявив, що за цією ситуацією стоїть особисто п'ятий президент України Петро Порошенко.

Пізніше Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення. Він просив суд поновити його і на посаді судді та посади голови КС.

Тоді, ще до звільнення Шевчука, РБК-Україна писало, що в розслідуванні програми "Наші гроші" повідомлялося, що Шевчука можуть звільнити через вплив брата, який "наділ" логотип Зе-команди.

У розслідуванні йдеться, що 13 березня 2019 року троє суддів Конституційного суду (Микола Мельник, Сергій Сас і Сліденко Ігор) написали лист-звернення до своїх колег і закликали до звільнення Шевчука.