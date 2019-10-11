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Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі, - Путін

Новини » Політика    11.10.2019 - 12:38
Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі, - Путін
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін вважає, що причина в нібито націоналістах

Президент Росії Володимир Путін вважає, що президент України Володимир Зеленський не може забезпечити розведення сил і техніки на Донбасі. Про це повідомляють росЗМІ.

Путін вважає, що причина нібито в націоналістах.

"Зеленський не може забезпечити розведення сил і техніки на Донбасі через націоналістів", - заявив він.

Зазначимо, вчора на прес-марафоні український президент заявив, що якщо на Донбасі не відбудеться розведення військ - тоді не відбудеться зустріч в нормандському форматі.

Нагадаємо, що "Національний корпус" організував акцію проти відводу українських військ в Золотому.

Відзначимо, що в місті Кремінна на контрольно-пропускному пункті сталася сутичка між громадянами та правоохоронцями. Через блокпост намагалися прорватися громадяни без подання документів та перевірки транспортних засобів.

РБК-Україна писало, що 7 жовтня глава МЗС України Вадим Пристайко заявив про зрив бойовиками розведення військ в Петровському і Золотому. Причина в чергових обстрілах бойовиків.

Однак, через кілька днів в Кремлі заявили про стурбованість у зв'язку зі "спробами деяких сил в Україні саботувати домовленості по мирному врегулюванню на Донбасі".

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
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