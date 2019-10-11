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У Києві відбулись сутички біля посольства Туреччини

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 14:58
У Києві відбулись сутички біля посольства Туреччини
Фото: постраждала в ході зіткнень біля посольства Туреччини (facebook.com/sofiialapina)

Одна з учасниць акції біля посольства отримала травми обличчя

У Києві біля посольства Туреччини відбулися сутички під час протестної акції проти турецького вторгнення в Сирію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що одна з учасниць акції отримала травми обличчя від невідомого, який намагався вирвати у неї плакат. Лікарі "швидкої" надали потерпілій медичну допомогу.

"В поліцію надійшло повідомлення про конфлікт біля посольства, розташованого на вулиці Панаса Мирного. На місці події правоохоронці з'ясували, що ініціативна група громадян прийшла до адміністративної будівлі, щоб провести мирну акцію. Під час заходу до однієї з учасниць підійшли невідомі, вирвали з рук плакат і спричинили їй тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні поліції.

За словами активістки Софії Лапіної, нападниками виявилися співробітники посольства.

"Прямо зараз біля посольства Туреччини люди посольства вийшли і особисто напали на мітингувальників на протестній акції проти анексії курдів Rise Up 4 Rojava. В костюмах і краватках кидалися на мирних людей, розбили дівчині обличчя", - написала Лапіна в Facebook.

У Києві відбулись сутички біля посольства Туреччини

Працівники поліції встановили, що заздалегідь про проведення заходу організатори у відповідні установи не повідомляли. Зараз вирішується питання про надання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, 9 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про проведення на півночі Сирії військової спецоперації. За словами Ердогана, метою операції є створення на півночі Сирії буферної зони, яка повинна стати захисним поясом для турецького кордону і куди, за задумом Анкари, зможуть повернутися з Туреччини сирійські біженці.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами Ердогана, турецька армія "ликвідувала 109 терористів". Пізніше Туреччина офіційно підтвердила, що в ході військової операції на північному сході Сирії загинув перший військовий турецької армії.

Турциия оголосила про загибель першого військового в ході операції в Сирії Турецькі сили оточили два прикордонних міста в Сирії
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