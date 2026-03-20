Мерц намекнул на неприятности для Орбана из-за блокировки денег для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц намекнул, что пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан будет иметь большие неприятности из-за блокирования кредита для Украины. Поскольку Орбан нарушил лояльность к Европейскому Союзу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мерца во время брифинга 20 марта.
Читайте также: Деньги будут "так или иначе": фон дер Ляйен заверила, что Украина получит кредит от ЕС
Мерц назвал действия Орбана грубым нарушением лояльности к ЕС, поскольку страны-участницы обязывались поддерживать друг друга и "договорились, что можем полагаться на данное друг другу слово". То, что сделал Орбан, перечеркивает некоторые принципы блока.
"Это - грубое нарушение лояльности между государствами-членами и наносит ущерб дееспособности и репутации Европейского Союза в целом", - отметил Мерц.
Также Мерц подтвердил, что Еврокомиссия получила задание проверить дополнительные возможности предоставления Украине обещанного финансирования. Канцлер выразил надежду, что ЕС сможет осуществить выплаты и "это произойдет как можно скорее". Цель, по его словам, остается неизменной - "две трети на военное и одна треть на гражданское оснащение".
Относительно проблем для Орбана - Мерц заверил, что во время бюджетных консультаций он обязательно поднимет тему действий венгерского премьера. ЕС не оставит его действия безнаказанными.
"Мы согласны с тем, что то, что произошло в Европейском совете, мы так не примем. И это будет иметь последствия, которые далеко выходят за пределы этого отдельного события... Когда начнется формирование бюджета и всего, что из него вытекает, нам придется еще раз принципиально поговорить об этом вопросе", - пообещал он.
Отметим, еще перед проведением саммита Мерц призвал Европейский Союз срочно разблокировать финансовую помощь Украине на 90 млрд евро. Однако все усилия стран ЕС были напрасными: уговорить Орбана снять вето не удалось.
Орбан воспользовался повреждением нефтепровода "Дружба" в январе, чтобы заблокировать кредит для Украины. Это нарушение собственного слова, данного лидерам ЕС, и одновременно удобный повод для предвыборной кампании.
Однако похоже, что на этот раз венгерский премьер все же доиграется. Члены ЕС не только подвергли Орбана критике, но и открыто намекают, что не собираются прощать Будапешту его саботаж.
Например, Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса. Президент Евросовета Антониу Кошта вообще назвал поведение венгерского премьера "неприемлемым".