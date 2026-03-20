Мерц натякнув на неприємності для Орбана через блокування грошей для України

Мерц назвав дії Орбана грубим порушенням лояльності до ЄС, оскільки країни-учасниці зобов'язувалися підтримувати одна одну та "домовилися, що можемо покладатися на дане один одному слово". Те, що зробив Орбан, перекреслює деякі принципи блоку.

"Це - грубе порушення лояльності між державами-членами і завдає шкоди дієздатності та репутації Європейського Союзу в цілому", - зазначив Мерц.

Також Мерц підтвердив, що Єврокомісія отримала завдання перевірити додаткові можливості надання Україні обіцяного фінансування. Канцлер висловив сподівання, що ЄС зможе здійснити виплати і "це станеться якомога швидше". Мета, за його словами, залишається незмінною - "дві третини на військове і одна третина на цивільне оснащення".

Щодо проблем для Орбана - Мерц запевнив, що під час бюджетних консультацій він обов'язково підніме тему дій угорського прем'єра. ЄС не залишить його дії безкарними.

"Ми згодні з тим, що те, що сталося в Європейській раді, ми так не приймемо. І це матиме наслідки, які далеко виходять за межі цієї окремої події... Коли почнеться формування бюджету та всього, що з нього випливає, нам доведеться ще раз принципово поговорити про це питання", - пообіцяв він.