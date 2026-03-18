Мерц призвал ЕС выделить 90 млрд евро для Украины, игнорируя вето Орбана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Мерц подчеркнул, что блокирование решений отдельными странами не должно влиять на политику ЕС.

"Мы не должны учитывать даже одну-единственную страну Европейского Союза, которая сейчас по внутриполитическим причинам и из-за избирательной кампании, которая там ведется, создает эту блокаду в Европе", - заявил он во время выступления в Бундестаге 18 марта.

Вероятно, канцлер Германии говорил о Венгрии, которая угрожает заблокировать как выделение средств Украине, так и новый пакет санкций против России.

В то же время Мерц подчеркнул, что Европа вместе с США должна усиливать давление на Москву.