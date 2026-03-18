Мерц призвал ЕС выделить 90 млрд евро для Украины, игнорируя вето Орбана

20:36 18.03.2026 Ср
2 мин
В Германии считают, что Евросоюз должен действовать быстро, несмотря на разногласия
aimg Мария Науменко
Мерц призвал ЕС выделить 90 млрд евро для Украины, игнорируя вето Орбана фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европейский Союз срочно разблокировать финансовую помощь Украине на 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Читайте также: Я не взрывал "Дружбу": Зеленский назвал сроки ремонта нефтепровода

Мерц подчеркнул, что блокирование решений отдельными странами не должно влиять на политику ЕС.

"Мы не должны учитывать даже одну-единственную страну Европейского Союза, которая сейчас по внутриполитическим причинам и из-за избирательной кампании, которая там ведется, создает эту блокаду в Европе", - заявил он во время выступления в Бундестаге 18 марта.

Вероятно, канцлер Германии говорил о Венгрии, которая угрожает заблокировать как выделение средств Украине, так и новый пакет санкций против России.

В то же время Мерц подчеркнул, что Европа вместе с США должна усиливать давление на Москву.

Напомним, лидеры ЕС согласовали предоставление Украине кредита еще в декабре 2025 года. Средства должны покрыть потребности Украины до 2027 года, однако для начала выплат необходимо окончательное решение Европейского Совета.

В частности, Венгрия и Словакия тормозят процесс. Будапешт связывает свою позицию с ситуацией вокруг нефтепровода "Дружба".

Из-за этой позиции Будапешта Украина рискует остаться без финансирования уже весной.

Фридрих Мерц Евросоюз Поддержка Украины Помощь Украине Венгрия
