ua en ru
Сб, 21 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Мерц намекнул на неприятности для Орбана из-за блокировки денег для Украины

23:41 20.03.2026 Пт
2 мин
Орбана ждут неприятности, когда начнутся бюджетные консультации в Евросоюзе
aimg Антон Корж
Мерц намекнул на неприятности для Орбана из-за блокировки денег для Украины Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)

Канцлер Германии Фридрих Мерц намекнул, что пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан будет иметь большие неприятности из-за блокирования кредита для Украины. Поскольку Орбан нарушил лояльность к Европейскому Союзу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мерца во время брифинга 20 марта.

Читайте также: Деньги будут "так или иначе": фон дер Ляйен заверила, что Украина получит кредит от ЕС

Мерц назвал действия Орбана грубым нарушением лояльности к ЕС, поскольку страны-участницы обязывались поддерживать друг друга и "договорились, что можем полагаться на данное друг другу слово". То, что сделал Орбан, перечеркивает некоторые принципы блока.

"Это - грубое нарушение лояльности между государствами-членами и наносит ущерб дееспособности и репутации Европейского Союза в целом", - отметил Мерц.

Также Мерц подтвердил, что Еврокомиссия получила задание проверить дополнительные возможности предоставления Украине обещанного финансирования. Канцлер выразил надежду, что ЕС сможет осуществить выплаты и "это произойдет как можно скорее". Цель, по его словам, остается неизменной - "две трети на военное и одна треть на гражданское оснащение".

Относительно проблем для Орбана - Мерц заверил, что во время бюджетных консультаций он обязательно поднимет тему действий венгерского премьера. ЕС не оставит его действия безнаказанными.

"Мы согласны с тем, что то, что произошло в Европейском совете, мы так не примем. И это будет иметь последствия, которые далеко выходят за пределы этого отдельного события... Когда начнется формирование бюджета и всего, что из него вытекает, нам придется еще раз принципиально поговорить об этом вопросе", - пообещал он.

Орбан почти доигрался

Отметим, еще перед проведением саммита Мерц призвал Европейский Союз срочно разблокировать финансовую помощь Украине на 90 млрд евро. Однако все усилия стран ЕС были напрасными: уговорить Орбана снять вето не удалось.

Орбан воспользовался повреждением нефтепровода "Дружба" в январе, чтобы заблокировать кредит для Украины. Это нарушение собственного слова, данного лидерам ЕС, и одновременно удобный повод для предвыборной кампании.

Однако похоже, что на этот раз венгерский премьер все же доиграется. Члены ЕС не только подвергли Орбана критике, но и открыто намекают, что не собираются прощать Будапешту его саботаж.

Например, Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса. Президент Евросовета Антониу Кошта вообще назвал поведение венгерского премьера "неприемлемым".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Венгрия Виктор Орбан Фридрих Мерц
Новости
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО