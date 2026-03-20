Мерц намекнул на неприятности для Орбана из-за блокировки денег для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц намекнул, что пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан будет иметь большие неприятности из-за блокирования кредита для Украины. Поскольку Орбан нарушил лояльность к Европейскому Союзу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мерца во время брифинга 20 марта.

Мерц назвал действия Орбана грубым нарушением лояльности к ЕС, поскольку страны-участницы обязывались поддерживать друг друга и "договорились, что можем полагаться на данное друг другу слово". То, что сделал Орбан, перечеркивает некоторые принципы блока.

"Это - грубое нарушение лояльности между государствами-членами и наносит ущерб дееспособности и репутации Европейского Союза в целом", - отметил Мерц.

Также Мерц подтвердил, что Еврокомиссия получила задание проверить дополнительные возможности предоставления Украине обещанного финансирования. Канцлер выразил надежду, что ЕС сможет осуществить выплаты и "это произойдет как можно скорее". Цель, по его словам, остается неизменной - "две трети на военное и одна треть на гражданское оснащение".

Относительно проблем для Орбана - Мерц заверил, что во время бюджетных консультаций он обязательно поднимет тему действий венгерского премьера. ЕС не оставит его действия безнаказанными.

"Мы согласны с тем, что то, что произошло в Европейском совете, мы так не примем. И это будет иметь последствия, которые далеко выходят за пределы этого отдельного события... Когда начнется формирование бюджета и всего, что из него вытекает, нам придется еще раз принципиально поговорить об этом вопросе", - пообещал он.