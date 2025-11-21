Мерц, Макрон и Стармер выразили поддержку Украине после обсуждения мирного плана США

Как сказано в заявлении немецкого правительства, по итогам разговора с Зеленским европейские лидеры подтвердили свою "непоколебимую и полную поддержку Украины на пути к прочному и справедливому миру".

Также Мерц, Макрон и Стармер приветствовали "усилия США по прекращению войны" между Украиной и Россией, в том числе готовность США предоставить Киеву "надежные гарантии безопасности". Лидеры обещают "тесно координировать действия" с США по вопросам защиты суверенитета Украины и обеспечения ее безопасности.

В то же время все трое заявили, что "отправной точкой" для переговоров должна служить текущая линия соприкосновения. И сообщили о стремлении защитить украинские интересы и о том, что мирное соглашение, которое касается стран Европы, должно получить одобрение европейцев.

"Они (лидеры, - ред.) обязались продолжать стремиться к цели защиты жизненно важных европейских и украинских интересов в долгосрочной перспективе... Чтобы украинские вооруженные силы оставались способными эффективно защищать суверенитет Украины... Любая сделка, которая влияет на европейские государства, Европейский Союз или НАТО, требует одобрения европейских партнеров или консенсуса среди союзников", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии.

Обеспокоена Европа

Как отмечает The Guardian, обеспокоенность Лондона, Парижа и Берлина демонстрирует та часть заявления, где сказано о "защите жизненно важных европейских и украинских интересов в долгосрочной перспективе" и "одобрении европейских партнеров или консенсусе"

"Несмотря на все положительные формулировки в первой части заявления... последние несколько абзацев четко сигнализируют об определенной обеспокоенности относительно содержания предложения", - пишет издание.

Реакция Украины

Прокомментировал разговор и президент Зеленский. По его словам, стороны обсудили план завершения войны, который может стать "отправной точкой" для дальнейшего заключения мирного соглашения.

"Ценим усилия США, Президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир", - написал украинский президент.

Он добавил, что команды четырех лидеров договорились о координации, чтобы вместе работать над мирными инициативами.

"Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены. Скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе", - резюмировал Зеленский.