Зеленский обсуждает мирный план США с лидерами Европы: что известно

Пятница 21 ноября 2025 13:52
Зеленский обсуждает мирный план США с лидерами Европы: что известно Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источника РБК-Украина, политики обсуждают проект нового мирного плана по прекращению войны в Украине.

Также сообщалось, что европейские лидеры планируют завтра провести экстренное совещание на саммите G20 в ЮАР для обсуждения мирного плана США.

По сообщению The Guardian, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также может очень скоро поговорить с Зеленским.

При этом на брифинге Европейской комиссии подчеркнули, что Евросоюз не был официально уведомлен о подготовке плана Соединенных Штатов и России по завершению войны в Украине до его обнародования.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц сегодня, 21 ноября, отменил ряд встреч, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом новый мирный план.

Также вчера стало известно, что президент Владимир Зеленский ознакомился с предложениями, проведя переговоры с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

По данным СМИ, документ имеет 28 пунктов. Белый дом не подтверждает и не раскрывает этих пунктов, но заявляет, что план поддерживает президент Дональд Трамп и считает его приемлемым для обеих сторон.

Европейские лидеры уже назвали план Трампа "капитуляцией Украины" из-за отсутствия реальных уступок России и готовят свой вариант относительно шагов для урегулирования российско-украинской войны.

Больше о "мирном плане США", его деталях, а также "агрессивном графике" - в материале РБК-Украина.

