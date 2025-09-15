ua en ru
Медведев угрожает НАТО войной в случае сбивания дронов над Украиной: у Зеленского ответили

Понедельник 15 сентября 2025 13:03
Медведев угрожает НАТО войной в случае сбивания дронов над Украиной: у Зеленского ответили
Автор: Ірина Глухова

Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев озвучил новые угрозы о войне с НАТО. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на его слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации Медведева и Ермака в Telegram-каналах.

Что заявил Медведев

Медведев пригрозил, что предоставление странам НАТО права сбивать российские беспилотники над Украиной привело бы к войне Альянса с Россией.

"Реализация провокационной идеи Киева и других о создании "бесполетной зоны" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно - войну НАТО с Россией. Вещи надо называть своими именами", - написал Медведев.

Ответ Ермака

В ответ руководитель Офиса президента Украины отметил, что для того, чтобы дроны не сбивали, их не надо запускать.

"Формула проста и она бы продемонстрировала желание россиян завершить войну. Вместо этого мы видим только желание атаковать и избежать ответственности. Украина отвечает на такое поведение ударами по болевым точкам РФ", - ответил Ермак.

Российские дроны над Польшей

Как известно, 10 сентября около двух десятков российских ударных беспилотников нарушили воздушное пространство Польши со стороны Украины и Беларуси. Силам ПВО и авиации удалось сбить только четыре из них.

Один из дронов повредил жилой дом в селе Люблинского воеводства, еще один упал на территории военной базы, но не вызвал детонации.

Всего в восточных приграничных районах с Украиной обнаружили обломки 16 сбитых аппаратов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о новой фазе войны и призвал НАТО сбивать российские ракеты и дроны вблизи польской границы.

В ответ польский глава МИД Сикорский сообщил, что НАТО еще не принимало решений о сбивании целей РФ над Украиной.

Тем временем СМИ писали, что НАТО готовит оборонительные военные меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Цель - усилить сдерживание на восточном фланге Альянса.

