ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НАТО еще не принимало решений о сбитии целей РФ над Украиной, - Сикорский

Четверг 11 сентября 2025 00:58
UA EN RU
НАТО еще не принимало решений о сбитии целей РФ над Украиной, - Сикорский Фото: министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский
Автор: Валерий Савицкий

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой вероятность привлечения стран НАТО для перехвата российских дронов над территорией Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

В ходе пресс-конференции в среду журналисты спросили у Сикорского, как Польша относится к предложениям Киева, чтобы авиация и ПВО стран НАТО сбивали российские ракеты и беспилотники, которые представляют угрозу воздушному пространству Альянса.

По словам главы польского МИД, в тот же день Сибига снова озвучил этот призыв в разговоре с ним.

В то же время, Сикорский подчеркнул, что у польских пилотов есть определенные оперативные ограничения - прежде всего они обязаны заботиться о безопасности гражданских на земле.

"Тем временем Украина просит нас, чтобы, если что-то явно приближается к нашим границам и представляет для нас прямую угрозу, мы могли это делать над их территорией", - отметил он.

Сикорский уточнил, что пока никаких решений по этому вопросу не принято.

Атака российскими дронами территории Польши

В ночь на 10 сентября около 20 ударных дронов залетели в воздушное пространство Польши из Украины и Беларуси. Польские силы ПВО сбили только 4 из них.

Из-за атаки, ВВС Польши и стран-союзников по НАТО подняли авиацию, также были закрыты четыре аэропорта - два в Варшаве, а также в Жешуве и Люблине.

Позже в Польше были найдены обломки неизвестной ракеты и семи российских дронов, предварительно "Гербера".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о начале новой фазы войны и предложил странам НАТО сбивать над территорией Украины российские ракеты и дроны, которые приближаются к границе с Польшей.

О чем свидетельствуют такие действия Кремля, почему эти события произошли именно сейчас и какой может быть реакция Альянса, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Атака дронов
Новости
Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана
Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России