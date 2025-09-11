НАТО еще не принимало решений о сбитии целей РФ над Украиной, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой вероятность привлечения стран НАТО для перехвата российских дронов над территорией Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
В ходе пресс-конференции в среду журналисты спросили у Сикорского, как Польша относится к предложениям Киева, чтобы авиация и ПВО стран НАТО сбивали российские ракеты и беспилотники, которые представляют угрозу воздушному пространству Альянса.
По словам главы польского МИД, в тот же день Сибига снова озвучил этот призыв в разговоре с ним.
В то же время, Сикорский подчеркнул, что у польских пилотов есть определенные оперативные ограничения - прежде всего они обязаны заботиться о безопасности гражданских на земле.
"Тем временем Украина просит нас, чтобы, если что-то явно приближается к нашим границам и представляет для нас прямую угрозу, мы могли это делать над их территорией", - отметил он.
Сикорский уточнил, что пока никаких решений по этому вопросу не принято.
Атака российскими дронами территории Польши
В ночь на 10 сентября около 20 ударных дронов залетели в воздушное пространство Польши из Украины и Беларуси. Польские силы ПВО сбили только 4 из них.
Из-за атаки, ВВС Польши и стран-союзников по НАТО подняли авиацию, также были закрыты четыре аэропорта - два в Варшаве, а также в Жешуве и Люблине.
Позже в Польше были найдены обломки неизвестной ракеты и семи российских дронов, предварительно "Гербера".
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о начале новой фазы войны и предложил странам НАТО сбивать над территорией Украины российские ракеты и дроны, которые приближаются к границе с Польшей.
О чем свидетельствуют такие действия Кремля, почему эти события произошли именно сейчас и какой может быть реакция Альянса, - читайте в материале РБК-Украина.