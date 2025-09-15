ua en ru
Медведєв погрожує НАТО війною у разі збиття дронів над Україною: у Зеленського відповіли

Понеділок 15 вересня 2025 13:03
Медведєв погрожує НАТО війною у разі збиття дронів над Україною: у Зеленського відповіли Фото: голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв озвучив нові погрози про війну з НАТО. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на його слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації Медведєва та Єрмака у Telegram-каналах.

Що заявив Медведєв

Медведєв пригрозив, що надання країнам НАТО права збивати російські безпілотники над Україною призвело б до війни Альянсу з Росією.

"Реалізація провокаційної ідеї Києва та інших про створення "безпольотної зони" і можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть тільки одне - війну НАТО з Росією. Речі треба називати своїми іменами", - написав Медведєв.

Відповідь Єрмака

У відповідь керівник Офісу президента України зазначив, що для того, щоб дрони не збивали, їх не треба запускати.

"Формула проста і вона б продемонструвала бажання росіян завершити війну. Натомість ми бачимо лише бажання атакувати та уникнути відповідальності. Україна відповідає на таку поведінку ударами по болючих точках РФ", - відповів Єрмак.

Російські дрони над Польщею

Як відомо, 10 вересня близько двох десятків російських ударних безпілотників порушили повітряний простір Польщі з боку України та Білорусі. Силам ППО та авіації вдалося збити лише чотири з них.

Один із дронів пошкодив житловий будинок у селі Люблінського воєводства, ще один впав на території військової бази, але не спричинив детонації.

Загалом у східних прикордонних районах з Україною виявили уламки 16 збитих апаратів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про нову фазу війни та закликав НАТО збивати російські ракети й дрони поблизу польського кордону.

У відповідь польський голова МЗС Сікорський повідомив, що НАТО ще не ухвалювало рішень про збиття цілей РФ над Україною.

Тим часом ЗМІ писали, що НАТО готує оборонні військові заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у Польщу. Мета - посилити стримування на східному фланзі Альянсу.

