Путин не предупредил Китай о вторжении в Украину: что сказал диктатор Си Цзиньпину

Глава Кремля Владимир Путин не предупредил своего китайского коллегу Си Цзиньпиня о намерении полномасштабно вторгнуться в Украину. Теперь в Пекине говорят о личном недоверии к российскому диктатору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Пять высокопоставленных китайских чиновников, ознакомленных с этим вопросом, за последние девять месяцев в разное время сообщили FT, что Москва не сообщила Пекину о своем намерении начать полное вторжение в Украину в Украину до того, как Путин приказал атаковать", - пишет издание.

Такие взгляды противоречат впечатлениям, созданным совместным заявлением Китая и России от 4 февраля после встречи Си Цзиньпиня и Путина в Пекине - всего за 20 дней до нападения России на Украину. В нем провозглашалось, что "у китайско-российского сотрудничества нет ограничений, нет запретных зон".

Кроме того, как сообщает газета, несмотря на все публичные провозглашения "двусторонней дружбы", в частных разговорах некоторые китайские чиновники выражают по крайней мере определенную долю недоверия к самому Путину.

Хотя ни одна стенограмма разговора российского диктатора и лидера Китая не была обнародована, один чиновник сказал FT, что Путин сказал Си Цзиньпину, что Россия "не исключает принятия каких-либо мер", если украинские силы нападут на российскую территорию.

Впрочем, китайские власти восприняли это как сигнал о возможных ограниченных военных действиях, а не о массированном вторжении.

Также в материале обращается внимание на то, что сейчас Китай считает вероятным, что Россия не сможет одолеть Украину и она выйдет из конфликта "второстепенным государством", значительно ослабляющим в экономическом и дипломатическом отношении на мировой арене, говорят источники газеты.

Указано, что эта линия является лишь одним из направлений более широкой стратегии, направленной на уменьшение ощущения изоляции Китая и предотвращение сближения Европы с США.

Основная хитрость Пекина состоит в попытке уверить европейских партнеров в том, что он готов использовать близость своих отношений с Москвой, чтобы удержать Путина от использования ядерного оружия.

Другой аспект стратегии Пекина состоит в том, чтобы позиционировать себя не только как потенциального миротворца, но и готовую сторону в любых послевоенных усилиях помочь отстроить Украину.

Сам Си Цзиньпинь стремился представить себя сторонником мира в своих замечаниях Путину в конце прошлого месяца.

"Китай будет продолжать отстаивать объективную и справедливую позицию, будет работать над объединением международного сообщества и играть конструктивную роль в мирном урегулировании украинского кризиса", - сказал он.

В итоге издание акцентирует, несмотря на возражение Пекина о том, что у него не было предварительного предупреждения со стороны Москвы о полномасштабном вторжении в Украину, все еще существует значительный скептицизм относительно усилий Китая наладить отношения с Европой.

Поскольку официальные лица в ЕС и правительства государств-членов постоянно критикуют поддержку Китаем войны Путина и неспособность Си оказывать на него давление, чтобы он ее прекратил.

Кроме того, резкое выявление в войне зависимости ЕС от России в энергетических ресурсах ускорило толчок снизить подобную зависимость от Китая в сфере сырья и технологических товаров.

Напомним, также в материале FT говорится, что в китайском правительстве понизили в должности заместителя министра иностранных дел Китая, так как он не смог спрогнозировать войну РФ против Украины.

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