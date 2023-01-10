Канада приобретет систему NASAMS и передаст ее Украине

В ближайшее время Канада объявит новый пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Сегодня у меня был очень продуктивный разговор с моей близкой подругой министершей национальной обороны Канады Анитой Ананд", - говорится в сообщении.

По словам Резникова, министр обсудили очень хорошие будущие новости от Канады, которые значительно усилят обороноспособность Украины. Министр отметил, что Канада в скором времени объявит о дополнительном пакете безопасности помощи Украине.

"С нетерпением ждем официального объявления. Спасибо Канаде за то, что остаетесь рядом с Украиной", - добавил Резников.

Обновлено 21:21

Министр обороны Канады заявила, что Канада купит у США передовую национальную зенитно-ракетную систему NASAMS, чтобы передать ее Украине.