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Глава МИД Германии заявила о новых поставках оружия Украине: подробности

Новина українською →
Вторник 10 января 2023 17:55
Глава МИД Германии заявила о новых поставках оружия Украине: подробности Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины могут рассчитывать на дальнейшие поставки оружия от Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок.

"Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку. Это включает зимнюю помощь, которую мы предоставили", - заявила Бербок во время своего визита в Харьков.

По ее словам, Германия уже передала генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла теперь спасают жизнь на местах. Также речь идет и о дальнейших поставках оружия на нужды ВСУ.

"Для меня важно, чтобы мы не упускали из виду место Украины в нашей европейской семье даже этой военной зимы. Украинцы ежедневно борются за право жить независимо. Они видят свое будущее в Европе, ЕС", - добавила Бербок.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров.

"Я не сомневаюсь, что немецкая военная помощь поступит и дальше", - добавил Кулеба.

Напомним, что во вторник, 10 января, с неанонсированным визитом в Украину прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она стала первым членом кабинета министров Германии, посетившего восточную Украину с начала российской агрессивной войны.

Германия согласилась поставить Украине около 40 бронетранспортеров Marder. В то же время США заявили, что намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley.

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