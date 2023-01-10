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Украинские военные подбили катер оккупантов под Херсоном: первые подробности

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Херсон, Вторник 10 января 2023 12:31
Украинские военные подбили катер оккупантов под Херсоном: первые подробности Фото: ВСУ подбили катер оккупантов под Херсоном (иллюстрация\t me nexta live)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталия Гурковская

Украинские военные поразили российский катер на Днепре. С начала военного вторжения России в Украину это уже 17 судно, от которого ВСУ избавили российский флот.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

"Был артиллерийскими средствами поражен вражеский катер, на котором находились военнослужащие противника", - рассказал он.

По данным Ерина, это произошло в районе острова Белогрудый.

"Больше информации по этому поводу нет. На сколько я знаю, он был уничтожен, но (эта информация уточняется - ред.)", - добавил он.

Белогрудый - один из островов в дельте Днепра, расположенный в плавнях между Херсоном и Голой Пристанью.

Как сообщалось, по данным на утро вторника, 10 января, украинские военные ликвидировали за сутки 710 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 112 470 военных. ВСУ также удалось уничтожить российский корабль.

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