Украинские военные подбили катер оккупантов под Херсоном: первые подробности
Украинские военные поразили российский катер на Днепре. С начала военного вторжения России в Украину это уже 17 судно, от которого ВСУ избавили российский флот.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.
"Был артиллерийскими средствами поражен вражеский катер, на котором находились военнослужащие противника", - рассказал он.
По данным Ерина, это произошло в районе острова Белогрудый.
"Больше информации по этому поводу нет. На сколько я знаю, он был уничтожен, но (эта информация уточняется - ред.)", - добавил он.
Белогрудый - один из островов в дельте Днепра, расположенный в плавнях между Херсоном и Голой Пристанью.
Как сообщалось, по данным на утро вторника, 10 января, украинские военные ликвидировали за сутки 710 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 112 470 военных. ВСУ также удалось уничтожить российский корабль.
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