Украинские военные подбили катер оккупантов под Херсоном: первые подробности

Украинские военные поразили российский катер на Днепре. С начала военного вторжения России в Украину это уже 17 судно, от которого ВСУ избавили российский флот.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

"Был артиллерийскими средствами поражен вражеский катер, на котором находились военнослужащие противника", - рассказал он.

По данным Ерина, это произошло в районе острова Белогрудый.

"Больше информации по этому поводу нет. На сколько я знаю, он был уничтожен, но (эта информация уточняется - ред.)", - добавил он.

Белогрудый - один из островов в дельте Днепра, расположенный в плавнях между Херсоном и Голой Пристанью.