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На севере Киевской области саперы минируют пути вероятного выдвижения войск РФ

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Киевская область, Вторник 10 января 2023 18:05
На севере Киевской области саперы минируют пути вероятного выдвижения войск РФ Фото: на севере Киевской области саперы проходят пути вероятного выдвижения войск РФ (t.me/Pavliuk_KSV)
Автор: Татьяна Степанова

Подразделениями группировки сил и средств обороны Киева наращиваются не только рубежи обороны, но система инженерных заграждений на севере Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

"Инженерно-саперными подразделениями в первую очередь проводится минирование танкодоступных участков местности и путей возможного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечено, что минирование участков местности проводится с целью предотвращения быстрого вклинения противника в боевые порядки подразделений для последующего нанесения ему огневого поражения средствами артиллерии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине создали интерактивную карту взрывоопасных территорий. С ее помощью граждане могут ознакомиться с безопасными маршрутами для передвижения.

Также ранее мы писали, что Камбоджа примет украинских саперов в своей столице - городе Пномпень и будет обучать детонации взрывоопасных предметов.

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