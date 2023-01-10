Корабль и более 700 оккупантов: Генштаб обновил потери России в Украине
По данным на утро вторника, 10 января, украинские военные ликвидировали за сутки 710 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 112 470 военных. ВСУ также удалось уничтожить российский корабль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Несколько больше информации относительно вражеского корабля/катера будет предоставлено после уточнения", - говорится в сообщении.
Общие боевые потери противника на 10.01 ориентировочно составили:
- личного состава 112 470 (+710) человек ликвидировано,
- танков - 3084 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 6154 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 2073 (+4) ед,
- РСЗО - 434 (+0) ед,
- средств ПВО - 217 (+0) ед,
- самолетов - 285 (+0) ед,
- вертолетов - 275 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1860 (+4),
- крылатых ракет – 723 (+0),
- кораблей /катеров - 17 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4817 (+8) ед,
- специальной техники - 183 (+0).
Как сообщалось, оккупанты ведут наступления на трех направлениях в Донецкой области, продолжая мобилизацию местного населения. В то же время враг несет потери в Херсонской области.
Напомним, украинские военные немного продвинулись в направлении Кременной Луганской области. В то же время войска РФ пытаются увеличивать интенсивность боев в районе Бахмута и Соледара Донецкой области.
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