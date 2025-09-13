Почти 50 стран-членов ООН осудили атаку дронов РФ на Польшу

Заместитель главы МИД Польши сообщил, что Российская Федерация, атакуя территорию Украины в ночь на 10 сентября, осуществила 19 вторжений объектов типа дронов в воздушное пространство Польши.

Они представляли реальную угрозу для гражданского населения, инфраструктуры и безопасности авиации, поэтому были превентивно нейтрализованы.

"Впервые с начала повтомасштабного вторжения России в Украину территориальная целостность Польши и одновременно воздушное пространство НАТО и ЕС было нарушено в таком беспрецедентном и массовом масштабе", - отметил он.

Босацкий также напомнил, что это событие произошло после предыдущих случаев нарушения Россией польского воздушного пространства, поэтому Польша впервые решила обратиться с просьбой о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Польша и страны-подписанты призвали Россию немедленно прекратить агрессивную войну против Украины, воздержаться от дальнейших провокаций и соблюдать обязательства, закрепленные в Уставе ООН.

Кроме Польши заявление подписали большинство стран Европы, а также Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, США.