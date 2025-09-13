Майже 50 країн-членів ООН засудили атаку дронів РФ на Польщу

Заступник голови МЗС Польщі повідомив, що Російська Федерація, атакуючи територію України в ніч на 10 вересня, здійснила 19 вторгнень об'єктів типу дронів у повітряний простір Польщі.

Вони становили реальну загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки авіації, тому були превентивно нейтралізовані.

"Вперше з початку повтомасштабного вторгнення Росії в Україну територіальна цілісність Польщі та одночасно повітряний простір НАТО та ЄС було порушено в такому безпрецедентному та масовому масштабі", - зазначив він.

Босацький також нагадав, що ця подія сталась після попередніх випадків порушення Росією польського повітряного простору, тому Польща вперше вирішила звернутися з проханням про скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Польща та країни-підписанти закликали Росію негайно припинити агресивну війну проти України, утриматися від подальших провокацій і дотримуватися зобов'язань, закріплених у Статуті ООН.

Крім Польщі заяву підписали більшість країн Європи, а також Австралія, Канада, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія, США.