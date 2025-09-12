Атака дронов РФ на Польшу была спланированной, есть все доказательства, - вице-премьер

У польского правительства есть все доказательства того, что атака российских беспилотников на Польшу была спланированной провокацией.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковски Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министерства.

"Россия намеренно напала на Польшу - у нас есть факты и доказательства, которые это подтверждают. Это была спланированная провокация, скоординированная с дезинформационной кампанией", - отметил Гавковски.

По его словам, отклонение от этой информации усиливает российский нарратив.

"Каждое слово, которое подрывает тот факт, что мы имели дело с преднамеренным нападением, поддерживает российскую дезинформацию. Дезинформация также является элементом войны", - добавил вице-премьер.