РФ выпустила по Украине 415 дронов и более 40 ракет, 8 "Шахедов" полетели на Польшу

Среда 10 сентября 2025 09:36
РФ выпустила по Украине 415 дронов и более 40 ракет, 8 "Шахедов" полетели на Польшу Фото: РФ выпустила по Украине 415 дронов и более 40 ракет, 8 "Шахедов" полетели на Польшу (facebook.com 23ombr
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью 10 сентября Россия запустила по Украине 415 дронов и более 40 крылатых и баллистических ракет. 8 ударных беспилотников были нацелены в направлении Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского и Воздушные силы ВСУ.

"Москва всегда испытывает границы возможного и, если не встречает сильной реакции, остается на новом уровне эскалации. Сегодня был еще один эскалационный шаг - российско-иранские "шахэды" действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один "шахед", что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере 8 ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши", - заявил президент.

Зеленский назвал это крайне опасным прецедентом для Европы.

По данным Воздушных Сил, во время атаки зафиксировано и сопровождено 458 средств воздушного нападения:

  • 415 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других дронов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ВОТ Крыма), из которых более 250 - Shahed;

  • 42 крылатые и авиационные ракеты Х-101/Калибр/Х-59(69) из Саратовской области РФ и акватории Черного моря;

  • 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 из Воронежской области РФ.

Отмечается, что противодействие атаке осуществлялось силами авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 413 воздушных целей:

  • 386 вражеских БпЛА Shahed, Гербера и других типов;

  • 27 крылатых и авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).

Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях в Украине.

"По меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша", - говорится в сообщении.

РФ выпустила по Украине 415 дронов и более 40 ракет, 8 &quot;Шахедов&quot; полетели на Польшу

Атака на Украину 10 сентября

Сегодня всю ночь Россия массированно била по Украине сначала дронами, а затем ракетами.

В результате атаки РФ в Черкасской области повреждена линия электропередач.

Также оккупанты нанесли комбинированный удар по Житомирской области. Из-за обстрела один человек погиб, другие - получили ранения.

Этой ночью не только Украина находилась под ракетно-дронным ударом российской армии. Вражеские ударные беспилотники также атаковали и Польшу.

Все, что известно об атаке 10 сентября, - читайте в материале РБК-Украина.

Владимир Зеленский Война в Украине Дрони Ракетная атака
