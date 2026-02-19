Весь Чернигов внезапно остался без света: что произошло

Сегодня, 19 февраля, жители Чернигова, Славутича и ряда населенных пунктов Черниговского района остались без света в результате аварии на энергообъекте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление АО "Черниговоблэнерго" в Telegram.
В публикации сказано, что абоненты Чернигова, Славутича и ряда населенных пунктов Черниговского района аварийно обесточены в результате аварии на одной из воздушных линий 110 кВ.
Отмечается, что сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, президент Владимир Зеленский недавно сообщил, что россияне своими атаками повредили все электростанции Украины. В то же время он отметил, что Украина, несмотря на значительные повреждения энергетики, продолжает производить электроэнергию.
Ночью и утром 17 февраля Украина снова находилась под массированной атакой россиян. В результате удара в Одессе существенные повреждения получил энергетический объект ДТЭК.
Сейчас сложная ситуация с электроснабжением не только в Киеве, но и в некоторых других регионах. Вследствие значительных повреждений сетей энергетики вынуждены применять ограничения.
В среду, 18 февраля, в Одессе и области без света оставалось почти 100 тысяч абонентов, некоторые из них были обесточены по несколько дней.
Согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы может произойти уже в апреле, когда снизится нагрузка на сети. Этому будет способствовать стабилизация энергосистемы и завершение отопительного сезона.
РБК-Украина также писало, что на этой неделе во Франции состоится энергетический "Рамштайн". Международные партнеры Украины консолидируют международную помощь для восстановления ее критической инфраструктуры.