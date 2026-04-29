ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Масштабирование ракетного производства в Украине: эксперт назвал главные проблемы

00:23 29.04.2026 Ср
2 мин
Ступак об успешных пусках и проблеме "картонного стаканчика". Что тормозит серию?
aimg Екатерина Коваль
Масштабирование ракетного производства в Украине: эксперт назвал главные проблемы Фото: украинская противокорабельная ракета "Нептун" (facebook.com/generalstaff.ua)

Украинские испытания баллистической ракеты прошли успешно, однако массовое производство требует времени и соответствующего оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака.

Читайте также: Эксперт объяснил, как РФ собирает разведданные об Украине: помогать могли 2 страны

Успешные испытания, но без лишнего ажиотажа

Ступак отметил, что в начале года украинские военные провели испытательный пуск баллистической ракеты на одном из полигонов.

"Не вдаваясь в детали: запуском довольны, полетом довольны, попаданием болванки довольны. Туда, куда нужно, в те координаты, как мы хотели", - рассказал эксперт.

Однако он подчеркнул, что не стоит устраивать "пиар" на каждом этапе. Вместо громких обещаний лучше сначала сделать, испытать, откорректировать, запустить - и уже потом сообщать о результате.

Проблема масштабирования

Главный вызов, по словам Ступака, - не создание одного образца, а налаживание серийного производства.

"Этот стаканчик - не проблема его сделать один. Даже я могу вырезать из картона что-то похожее. А когда вы скажете: мне нужно 10 тысяч до конца недели - где мне их взять? Надо оборудование, заказать материалы, законтрактовать поставки", - пояснил эксперт.

Он сравнил этот процесс с изготовлением картонного стаканчика: первые партии могут быть кривыми, разного размера, а на отработку технологии нужно время.

"Не стоит повторять ошибок россиян"

Ступак предостерег от чрезмерной публичности, которая может сыграть против Украины. В качестве примера он привел российский танк "Армата", который так и не появился в большом количестве.

"Мы просто стоим в один ряд с россиянами. Как они нас пугали "Арматой"? Он так и не появился. Мы над ним смеемся. И мы так же не должны рекламировать наши ракеты, пока не будем иметь стабильного серийного производства", - подытожил он.

Напомним, украинская компания Fire Point (разработчик крылатой ракеты "Фламинго") работает над созданием собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9. По замыслу, они должны стать аналогом американских ATACMS, но существенно дешевле (ориентировочно вдвое).

27 февраля 2026 года главный конструктор и соучредитель Fire Point Денис Штиллерман обнародовал кадры испытаний ракеты FP-7. Ее технические характеристики:

  • дальность - до 200 км;

  • боевая часть - 150 кг;

  • максимальная скорость - 1500 м/с;

  • средняя скорость - 800 м/с;

  • отклонение от цели - 14 метров;

  • максимальное время полета - 250 секунд.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина ОПК Оружие в Украине
Новости
РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Лелич руководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО