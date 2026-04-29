Масштабирование ракетного производства в Украине: эксперт назвал главные проблемы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака.

Успешные испытания, но без лишнего ажиотажа

Ступак отметил, что в начале года украинские военные провели испытательный пуск баллистической ракеты на одном из полигонов.

"Не вдаваясь в детали: запуском довольны, полетом довольны, попаданием болванки довольны. Туда, куда нужно, в те координаты, как мы хотели", - рассказал эксперт.

Однако он подчеркнул, что не стоит устраивать "пиар" на каждом этапе. Вместо громких обещаний лучше сначала сделать, испытать, откорректировать, запустить - и уже потом сообщать о результате.

Проблема масштабирования

Главный вызов, по словам Ступака, - не создание одного образца, а налаживание серийного производства.

"Этот стаканчик - не проблема его сделать один. Даже я могу вырезать из картона что-то похожее. А когда вы скажете: мне нужно 10 тысяч до конца недели - где мне их взять? Надо оборудование, заказать материалы, законтрактовать поставки", - пояснил эксперт.

Он сравнил этот процесс с изготовлением картонного стаканчика: первые партии могут быть кривыми, разного размера, а на отработку технологии нужно время.

"Не стоит повторять ошибок россиян"

Ступак предостерег от чрезмерной публичности, которая может сыграть против Украины. В качестве примера он привел российский танк "Армата", который так и не появился в большом количестве.

"Мы просто стоим в один ряд с россиянами. Как они нас пугали "Арматой"? Он так и не появился. Мы над ним смеемся. И мы так же не должны рекламировать наши ракеты, пока не будем иметь стабильного серийного производства", - подытожил он.