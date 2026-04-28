Эксперт объяснил, как РФ собирает разведданные об Украине: помогать могли 2 страны

Россия использует комплексные методы разведки для отслеживания ситуации на территории Украины, включая анализ открытых источников и работу агентуры.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Как ведется наблюдение

По словам спикера, российская сторона активно отслеживает украинское информационное пространство.

В фокусе — публичные заявления, эфиры, а также любые упоминания со стороны официальных лиц.

Анализируются фото и видео, в том числе визиты чиновников на предприятия и другие объекты инфраструктуры.

Отдельно отмечается использование методов OSINT, позволяющих собирать данные из открытых источников.

Работа с открытыми данными

Отдельное внимание уделяется перехвату информации из публичных каналов и медиа.

По словам представителя, у российской стороны задействованы значительные ресурсы для обработки таких данных, что позволяет формировать картину происходящего внутри страны.

Роль соседних государств

Также подчеркивается, что в процессе могут быть задействованы территории соседних стран.

В частности, упоминается сотрудничество с Беларусью, которую рассматривают как источник потенциальной угрозы.

Отдельно отмечается, что ранее определенные риски связывались и с Венгрией, включая возможный доступ к информации из приграничных регионов, в частности Закарпатья.

Наблюдение за военной активностью

По данным спикера, фиксируются и технические признаки активности, включая взлеты украинских пилотов и перемещение объектов в сторону фронта.

Такая информация, по его словам, также может отслеживаться с разных направлений, включая западные регионы Украины.

Внутренний фактор

Отдельно подчеркивается, что часть информации может поступать через людей внутри страны. По словам эксперта, фиксируются случаи вербовки граждан Украины за денежное вознаграждение, что создает дополнительные риски утечки данных в условиях войны.