Масштабування ракетного виробництва в Україні: експерт назвав головні проблеми

00:23 29.04.2026 Ср
Ступак про успішні пуски та проблему "картонного стаканчика". Що гальмує серію?
aimg Катерина Коваль
Масштабування ракетного виробництва в Україні: експерт назвав головні проблеми Фото: українська протикорабельна ракета "Нептун" (facebook.com/generalstaff.ua)

Українські випробування балістичної ракети пройшли успішно, однак масове виробництво потребує часу та відповідного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар колишнього співробітника СБУ Івана Ступака..

Успішні випробування, але без зайвого ажіотажу

Ступак зазначив, що на початку року українські військові провели випробувальний пуск балістичної ракети на одному з полігонів.

"Не вдаючись у деталі: запуском задоволені, польотом задоволені, влучанням болванки задоволені. Туди, куди потрібно, в ті координати, як ми хотіли", - розповів експерт.

Однак він наголосив, що не варто влаштовувати "піар" на кожному етапі. Замість гучних обіцянок краще спочатку зробити, випробувати, відкоригувати, запустити - і вже потім повідомляти про результат.

Проблема масштабування

Головний виклик, за словами Ступака, - не створення одного зразка, а налагодження серійного виробництва.

"Цей стаканчик - не проблема його зробити один. Навіть я можу вирізати з картону щось схоже. А коли ви скажете: мені потрібно 10 тисяч до кінця тижня - де мені їх взяти? Треба обладнання, замовити матеріали, законтрактувати постачання", - пояснив експерт.

Він порівняв цей процес із виготовленням картонного стаканчика: перші партії можуть бути кривими, різного розміру, а на відпрацювання технології потрібен час.

"Не варто повторювати помилок росіян"

Ступак застеріг від надмірної публічності, яка може зіграти проти України. Як приклад він навів російський танк "Армата", який так і не з’явився у великій кількості.

"Ми просто стоїмо в один ряд з росіянами. Як вони нас лякали "Арматою"? Він так і не з’явився. Ми з нього сміємося. І ми так само не маємо рекламувати наші ракети, доки не матимемо стабільного серійного виробництва", - підсумував він.

Нагадаємо, українська компанія Fire Point (розробник крилатої ракети "Фламінго") працює над створенням власних балістичних ракет FP-7 та FP-9. За задумом, вони мають стати аналогом американських ATACMS, але суттєво дешевшими (орієнтовно вдвічі).

27 лютого 2026 року головний конструктор і співзасновник Fire Point Денис Штіллерман оприлюднив кадри випробувань ракети FP-7. Її технічні характеристики:

  • дальність - до 200 км;

  • бойова частина - 150 кг;

  • максимальна швидкість - 1500 м/с;

  • середня швидкість - 800 м/с;

  • відхилення від цілі - 14 метрів;

  • максимальний час польоту - 250 секунд.

