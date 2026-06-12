ua en ru
Пт, 12 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Новое соглашение с МВФ: что будет с тарифами для населения в ближайшее время

21:48 12.06.2026 Пт
2 мин
МВФ хочет, чтобы Украина пересмотрела тарифы. Когда это произойдет?
aimg Дмитрий Левицкий
Новое соглашение с МВФ: что будет с тарифами для населения в ближайшее время Фото: что будет с тарифами в Украине после обновления программы с МВФ (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина должна подготовить поэтапное повышение коммунальных тарифов для населения. Таково условие Международного валютного фонда в новой программе финансирования Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МВФ и публикацию нардепа Ярослава Железняка.

Почему необходимы изменения

Как заявляют в МВФ, существующая система заниженных коммунальных тарифов (PSO) вредит финансовому состоянию государственных энергокомпаний. Из-за этого предприятиям не хватает ресурсов на необходимые ремонты и инвестиции.

Чтобы решить эту проблему, украинская власть при технической поддержке МВФ должна подготовить дорожную карту постепенного перехода к свободному энергетическому рынку.

Дополнительным условием для устойчивости сектора является усиление независимости национального энергетического регулятора (НКРЭКУ).

Читайте также: МВФ и Украина договорились о новом кредите: среди условий тарифы и НДС

Когда цены вырастут

Перед тем как менять стоимость услуг, правительство должно разработать и внедрить надежные механизмы социальной поддержки для семей, которым будет сложно платить новые суммы.

Только после запуска такой защиты тарифы начнут постепенно корректировать. Это позволит стабилизировать энергетическую отрасль и привлечь деньги на ее развитие, считает МВФ.

Какие цены на коммуналку сегодня

На сегодня в Украине зафиксированы цены на газ и свет для населения.

  • Электроэнергия: 4,32 грн/кВт∙ч.
  • Газ ("Нафтогаз"): 7,96 грн/куб.м.

Украина и МВФ пересмотрели программу финансирования

Вечером 12 июня в МВФ сообщили о пересмотре программы финансирования Украины, несмотря на выполнение не всех предыдущих условий. Далее новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ.

Обновленная программа предусматривает выполнение Украиной целого ряда реформ. Кроме подготовки к пересмотру тарифов, украинская власть должна все же принять налог на посылки из-за рубежа. Подробнее об условиях - читайте по ссылке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина МВФ Тарифы на ЖКХ
Новости
Новое соглашение с МВФ: что будет с тарифами для населения в ближайшее время
Новое соглашение с МВФ: что будет с тарифами для населения в ближайшее время
Аналитика
"Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой