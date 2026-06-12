Новое соглашение с МВФ: что будет с тарифами для населения в ближайшее время

Украина должна подготовить поэтапное повышение коммунальных тарифов для населения. Таково условие Международного валютного фонда в новой программе финансирования Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МВФ и публикацию нардепа Ярослава Железняка.

Почему необходимы изменения

Как заявляют в МВФ, существующая система заниженных коммунальных тарифов (PSO) вредит финансовому состоянию государственных энергокомпаний. Из-за этого предприятиям не хватает ресурсов на необходимые ремонты и инвестиции.

Чтобы решить эту проблему, украинская власть при технической поддержке МВФ должна подготовить дорожную карту постепенного перехода к свободному энергетическому рынку.

Дополнительным условием для устойчивости сектора является усиление независимости национального энергетического регулятора (НКРЭКУ).

Когда цены вырастут

Перед тем как менять стоимость услуг, правительство должно разработать и внедрить надежные механизмы социальной поддержки для семей, которым будет сложно платить новые суммы.

Только после запуска такой защиты тарифы начнут постепенно корректировать. Это позволит стабилизировать энергетическую отрасль и привлечь деньги на ее развитие, считает МВФ.

Какие цены на коммуналку сегодня

На сегодня в Украине зафиксированы цены на газ и свет для населения.