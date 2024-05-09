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Массированный удар россиян и продление мобилизации в Украине: новости за 8 мая

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины. Тем временем Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию.

Более детально о том, что произошло в среду, 8 мая, - в материале РБК-Украина.

 

Российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине: целью была энергетика

Россия в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне нанесла массированный удар по Украине, применив более 70 ракет и дронов. 

Под ударом оказались объекты энергетики в шести областях, серьезные повреждения получили три ТЭС. Также есть пострадавшие и разрушенные дома.

О последствиях массированной ракетной атаки РФ в разных регионах - читайте в материале РБК-Украина.

Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили: новые сроки

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и общей мобилизации в Украине. Этот правовой режим будет действовать еще 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года.

Коломойскому объявили подозрение в организации заказного убийства

Олигарх Игорь Коломойский получил новое подозрение. Бизнесмена, который уже является фигурантом ряда уголовных дел, подозревают в организации заказного убийства.

Рада поддержала законопроект о мобилизации заключенных

Верховная рада приняла законопроект №11079-1 о мобилизации некоторых категорий заключенных.

В Харьковской ОВА предупредили, что россияне создают "определенную группировку" на севере

Российские оккупанты создают определенную группировку войск в Курской области, которая граничит с Харьковской областью.

"Будем анализировать: это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть", - рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Послы ЕС согласовали отправку замороженных российских активов Украине

Послы Европейского союза пришли к согласию относительно последнего шага перед отправкой замороженных российских активов Украине.

Речь идет о доходах от российских активов. 

В Украине хотят разделить Минразвития громад: что предлагают депутаты

Народные депутаты Украины предлагают разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два ведомства

Причиной этого является неудовлетворительная работа ведомства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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