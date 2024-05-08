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В Украине хотят разделить Минразвития громад: что предлагают депутаты

Украина, Среда 08 мая 2024 19:44
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В Украине хотят разделить Минразвития громад: что предлагают депутаты Архивное фото: в Украине хотят разделить Минразвития громад (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Народные депутаты Украины предлагают разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два ведомства. Причиной этого является неудовлетворительная работа ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу нардепа Александра Качуры.

По его словам, руководство фракции "Слуга народа" собирало депутатов на срочное заседание. Качура сообщил, что завтра профильный комитет удовлетворит заявление Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и отправит это решение на голосование.

"Фракция поддержала предложение Виталия Безгина разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Поскольку, по словам коллег, провалена работа по региональной политике и местному самоуправлению", - сообщил Качура.

По его словам, при таком варианте сначала мы должны уволить министра Александра Кубракова. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль выступает за объединение еще нескольких министерств в связи с необходимостью оптимизации расходов.

Сокращение министерств

На подобную тему ранее высказывался глава государства Владимир Зеленский и сообщал, что власти весной смогут понять, следует ли проводить сокращение министерств в связи с дефицитом средств.

Позже Шмыгаль заявлял, что количество министерств в Украине может сократиться на треть. В Кабмине работают над созданием Центра правительства.

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