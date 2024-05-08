В Украине хотят разделить Минразвития громад: что предлагают депутаты

Народные депутаты Украины предлагают разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два ведомства. Причиной этого является неудовлетворительная работа ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу нардепа Александра Качуры .

По его словам, руководство фракции "Слуга народа" собирало депутатов на срочное заседание. Качура сообщил, что завтра профильный комитет удовлетворит заявление Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и отправит это решение на голосование.

"Фракция поддержала предложение Виталия Безгина разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Поскольку, по словам коллег, провалена работа по региональной политике и местному самоуправлению", - сообщил Качура.

По его словам, при таком варианте сначала мы должны уволить министра Александра Кубракова. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль выступает за объединение еще нескольких министерств в связи с необходимостью оптимизации расходов.