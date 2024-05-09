Масований удар росіян та продовження мобілізації в Україні: новини за 8 травня

Російські окупанти завдали масованого удару по Україні: ціллю була енергетика

Росія в День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні завдала масованого удару по Україні, застосувавши понад 70 ракет та дронів.

Під ударом опинилися об'єкти енергетики у шести областях, серйозні пошкодження отримали три ТЕС. Також є постраждалі та зруйновані будинки.

Про наслідки масованої ракетної атаки РФ у різних регіонах - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили: нові терміни

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Цей правовий режим діятиме ще 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.

Коломойському оголосили підозру в організації замовного вбивства

Олігарх Ігор Коломойський отримав нову підозру. Бізнесмена, який вже є фігурантом низки кримінальних справ, підозрюють в організації замовного вбивства.

Рада підтримала законопроект щодо мобілізації ув'язнених

Верховна рада ухвалила законопроект №11079-1 про мобілізацію деяких категорій ув'язнених.

У Харківській ОВА попередили, що росіяни створюють "певне угруповання" на півночі

Російські окупанти створюють певне угруповання військ у Курській області, яка межує з Харківською областю.

"Аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути", - розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Посли ЄС погодили відправлення заморожених російських активів Україні

Посли Європейського союзу дійшли згоди щодо останнього кроку перед відправкою заморожених російських активів Україні.

Йдеться про доходи від російських активів.

В Україні хочуть розділити Мінрозвитку громад: що пропонують депутати

Народні депутати України пропонують розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два відомства.

Причиною цього є незадовільна робота відомства.