Массированный удар россиян и продление мобилизации в Украине: новости за 8 мая
Российские оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины. Тем временем Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию.
Более детально о том, что произошло в среду, 8 мая, - в материале РБК-Украина.
Российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине: целью была энергетика
Россия в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне нанесла массированный удар по Украине, применив более 70 ракет и дронов.
Под ударом оказались объекты энергетики в шести областях, серьезные повреждения получили три ТЭС. Также есть пострадавшие и разрушенные дома.
О последствиях массированной ракетной атаки РФ в разных регионах - читайте в материале РБК-Украина.
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили: новые сроки
Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и общей мобилизации в Украине. Этот правовой режим будет действовать еще 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года.
Коломойскому объявили подозрение в организации заказного убийства
Олигарх Игорь Коломойский получил новое подозрение. Бизнесмена, который уже является фигурантом ряда уголовных дел, подозревают в организации заказного убийства.
Рада поддержала законопроект о мобилизации заключенных
Верховная рада приняла законопроект №11079-1 о мобилизации некоторых категорий заключенных.
В Харьковской ОВА предупредили, что россияне создают "определенную группировку" на севере
Российские оккупанты создают определенную группировку войск в Курской области, которая граничит с Харьковской областью.
"Будем анализировать: это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть", - рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Послы ЕС согласовали отправку замороженных российских активов Украине
Послы Европейского союза пришли к согласию относительно последнего шага перед отправкой замороженных российских активов Украине.
Речь идет о доходах от российских активов.
В Украине хотят разделить Минразвития громад: что предлагают депутаты
Народные депутаты Украины предлагают разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два ведомства.
Причиной этого является неудовлетворительная работа ведомства.
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