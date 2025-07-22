Массированный удар РФ по Украине и мораторий на проверку бизнеса: новости за 21 июля

Российская армия нанесла очередной массированный удар по территории Украины. А Совет нацбезопасности и обороны ввел мораторий на проверки бизнеса.
Более подробно о том, что произошло в понедельник, 21 июля - в материале РБК-Украина.
Как сообщила СБУ, речь идет об одном из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслане Магамедрасулове. Он координирует деятельность Бюро в Днепропетровской и Запорожской областях, при этом имеет контакты с представителями РФ и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с россиянами.
Как установило расследование, он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Дагестан.
Как отметил президент, за ночь Россия запустила более 420 дронов, более 20 ракет, в том числе баллистику.
Есть повреждения в Киеве и области, в Харьковской, Ивано-Франковской областях, были сбития ударных дронов в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Херсонской областях.
Как сообщили испанские СМИ, погибший - 61-летний Игорь Грушевский, который ранее работал в Департаменте борьбы с организованной преступностью МВД Украины, а позже - Национальной полиции. Тело без следов насилия обнаружили в бассейне в жилом комплексе Cala Alta, в котором убили российского летчика Максима Кузьминова.
В МИД заявили, что смерть Грушевского наступила в результате утопления.
"Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украину", - добавило ведомство.
"Германия предоставит дополнительные системы ПВО и необходимые боеприпасы. Кроме того, во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Гегсетом, что Германия присоединится к обеспечению пяти срочно нужных систем Patriot как можно скорее", - заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
Глава Минобороны призвал партнеров помочь с финансовой поддержкой.
"Это позволит нам построить больше FPV-дронов для удержания линии, больше дронов-перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов" и дополнительное оружие глубокого удара, чтобы вернуть войну в Россию", - сказал он.
Шмыгаль также призвал партнеров уже сейчас предусмотреть средства для Украины в их бюджетах на 2026 год.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США ожидают, что Европа присоединится к потенциальным вторичным тарифам против России. Когда именно они могут вступить в силу - пока неизвестно.
Бессент, комментируя ультиматум президента США Дональда Трампа о вторичных тарифах против России, обратил внимание, что около 80 или 90 сенаторов хотят усилить антироссийские санкции.
Британия внесла в санкционный список 135 нефтяных танкеров "теневого флота", которым Россия тайно перевозит нефть.
Британское правительство утверждает, что подсанкционные танкеры с начала 2024 года перевезли российской нефти на 24 млрд долларов.
Кроме того, Великобритания ввела санкции против двух компаний, на которые зарегистрированы суда "теневого флота". Одна из них связана с российской нефтяной компанией "Лукойл".
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что отныне контроль будет осуществляться только точечно - там, где действительно существуют высокие риски. Также планируется цифровизировать систему государственного надзора, чтобы исключить ручное вмешательство в процессы проверок.
"Прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По его результатам, 30% этих производств - уже закрыты", - заявила премьер.
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