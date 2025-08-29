Массированный удар по Киеву и атака ГУР на носитель "Калибров": новости за 28 августа

Российские оккупанты атаковали Киев ракетами и ударными дронами. Тем временем Главное управление разведки ударило по российскому кораблю-носителю "Калибров".

Более детально о том, что произошло в четверг, 28 августа, - в материале РБК-Украина .

Массированный удар по Киеву: количество погибших превысило 20 человек

Российские оккупанты в ночь на 28 августа запустили по Украине почти 600 дронов и 31 ракету.

По состоянию на вечер 28 августа известно, что погиб по меньшей мере 21 человек. Среди погибших - четверо детей.

Бойцы ГУР поразили ракетный корабль-носитель "Калибров" в Азовском море

Украинские военные поразили малый ракетный корабль России "Буян-М" в Азовском море.

Такой корабль является носителем крылатых ракет "Калибр". Попадание зафиксировали на видео.

У врага минус 21% производства: "Мадяр" подтвердил атаки на российские НПЗ

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 28 августа атаковали Новокуйбышевский НПЗ и Афипский. В результате Россия потеряла еще 4,7% мощностей производства горючего, рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

По данным командующего СБС, за первые две недели августа нефтепереработка в России сократилась на 21%.

ЕС готовит 19-й пакет санкций против России и планирует использовать замороженные активы

ЕС готовит 19-й пакет санкций и новые меры по замороженным российским активам, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, эти шаги должны усилить давление на Кремль и помочь Украине.

Встречи между Зеленским и Путиным явно не будет, - Мерц

Встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина не будет вопреки всему, что Путин наобещал президенту США Дональду Трампу, считает канцлер Германии Фридрих Мерц.