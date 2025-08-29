ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Массированный удар по Киеву и атака ГУР на носитель "Калибров": новости за 28 августа

Пятница 29 августа 2025 06:30
UA EN RU
Массированный удар по Киеву и атака ГУР на носитель "Калибров": новости за 28 августа Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты атаковали Киев ракетами и ударными дронами. Тем временем Главное управление разведки ударило по российскому кораблю-носителю "Калибров".

Более детально о том, что произошло в четверг, 28 августа, - в материале РБК-Украина.

Массированный удар по Киеву: количество погибших превысило 20 человек

Российские оккупанты в ночь на 28 августа запустили по Украине почти 600 дронов и 31 ракету.

По состоянию на вечер 28 августа известно, что погиб по меньшей мере 21 человек. Среди погибших - четверо детей.

Бойцы ГУР поразили ракетный корабль-носитель "Калибров" в Азовском море

Украинские военные поразили малый ракетный корабль России "Буян-М" в Азовском море.

Такой корабль является носителем крылатых ракет "Калибр". Попадание зафиксировали на видео.

У врага минус 21% производства: "Мадяр" подтвердил атаки на российские НПЗ

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 28 августа атаковали Новокуйбышевский НПЗ и Афипский. В результате Россия потеряла еще 4,7% мощностей производства горючего, рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

По данным командующего СБС, за первые две недели августа нефтепереработка в России сократилась на 21%.

ЕС готовит 19-й пакет санкций против России и планирует использовать замороженные активы

ЕС готовит 19-й пакет санкций и новые меры по замороженным российским активам, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, эти шаги должны усилить давление на Кремль и помочь Украине.

Встречи между Зеленским и Путиным явно не будет, - Мерц

Встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина не будет вопреки всему, что Путин наобещал президенту США Дональду Трампу, считает канцлер Германии Фридрих Мерц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Евросоюз ГУР Фридрих Мерц Азовское море Война в Украине Ракетный удар
Новости
В пригороде Киева остановили масштабный концерт YakTak: в ОВА назвали причину
В пригороде Киева остановили масштабный концерт YakTak: в ОВА назвали причину
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы