ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Масований удар по Києву та атака ГУР на носій "Калібрів": новини за 28 серпня

П'ятниця 29 серпня 2025 06:30
UA EN RU
Масований удар по Києву та атака ГУР на носій "Калібрів": новини за 28 серпня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти атакували Київ ракетами та ударними дронами. Тим часом Головне управління розвідки вдарило по російському кораблю-носію "Калібрів".

Більш детально про те, що сталося в четвер, 28 серпня, - в матеріалі РБК-Україна.

Масований удар по Києву: кількість загиблих перевищила 20 осіб

Російські окупанти в ніч на 28 серпня запустили по Україні майже 600 дронів і 31 ракету.

Станом на вечір 28 серпня відомо, що загинула щонайменше 21 людина. Серед загиблих - четверо дітей.

Бійці ГУР вразили ракетний корабель-носій "Калібрів" в Азовському морі

Українські військові вразили малий ракетний корабель Росії "Буян-М" в Азовському морі.

Такий корабель є носієм крилатих ракет "Калібр". Потрапляння зафіксували на відео.

У ворога мінус 21% виробництва: "Мадяр" підтвердив атаки на російські НПЗ

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 28 серпня атакували Новокуйбишевський НПЗ і Афіпський. У результаті Росія втратила ще 4,7% потужностей виробництва пального, розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За даними командувача СБС, за перші два тижні серпня нафтопереробка в Росії скоротилася на 21%.

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії і планує використовувати заморожені активи

ЄС готує 19-й пакет санкцій і нові заходи щодо заморожених російських активів, розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ці кроки мають посилити тиск на Кремль і допомогти Україні.

Зустрічі між Зеленським і Путіним явно не буде, - Мерц

Зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна не буде всупереч усьому, що Путін наобіцяв президенту США Дональду Трампу, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Євросоюз ГУР Фрідріх Мерц Азовское море Війна в Україні Ракетний удар
Новини
У передмісті Києва зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину
У передмісті Києва зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили