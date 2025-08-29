Масований удар по Києву та атака ГУР на носій "Калібрів": новини за 28 серпня

Російські окупанти атакували Київ ракетами та ударними дронами. Тим часом Головне управління розвідки вдарило по російському кораблю-носію "Калібрів".

Більш детально про те, що сталося в четвер, 28 серпня, - в матеріалі РБК-Україна .

Масований удар по Києву: кількість загиблих перевищила 20 осіб

Російські окупанти в ніч на 28 серпня запустили по Україні майже 600 дронів і 31 ракету.

Станом на вечір 28 серпня відомо, що загинула щонайменше 21 людина. Серед загиблих - четверо дітей.

Бійці ГУР вразили ракетний корабель-носій "Калібрів" в Азовському морі

Українські військові вразили малий ракетний корабель Росії "Буян-М" в Азовському морі.

Такий корабель є носієм крилатих ракет "Калібр". Потрапляння зафіксували на відео.

У ворога мінус 21% виробництва: "Мадяр" підтвердив атаки на російські НПЗ

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 28 серпня атакували Новокуйбишевський НПЗ і Афіпський. У результаті Росія втратила ще 4,7% потужностей виробництва пального, розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За даними командувача СБС, за перші два тижні серпня нафтопереробка в Росії скоротилася на 21%.

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії і планує використовувати заморожені активи

ЄС готує 19-й пакет санкцій і нові заходи щодо заморожених російських активів, розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ці кроки мають посилити тиск на Кремль і допомогти Україні.

Зустрічі між Зеленським і Путіним явно не буде, - Мерц

Зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна не буде всупереч усьому, що Путін наобіцяв президенту США Дональду Трампу, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.