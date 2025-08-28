ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Бойцы ГУР поразили ракетный корабль-носитель "Калибров" в Азовском море (видео)

Четверг 28 августа 2025 11:47
UA EN RU
Бойцы ГУР поразили ракетный корабль-носитель "Калибров" в Азовском море (видео) Фото иллюстративное: бойцы ГУР поразили ракетный корабль-носитель "Калибров" в Азовском море (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 28 августа, в Азовском море украинские военные поразили малый ракетный корабль России "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр". Попадание зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Как рассказали разведчики, операция была осуществлена в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма. В результате чего был поражен малый ракетный корабль России проекта 21631 "Буян-М" - носитель крылатых ракет "Калибр".

Бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" повредили корабельную РЛС ударом воздушного дрона, а спецназовцы атаковали борт носителя "Калибров".

В результате ударов российский ракетный корабль, который находился в зоне потенциального пуска ракет в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.

Что известно о "Буяне-М"

Малый ракетный корабль России проекта 21631 "Буян-М" предназначен для действия в прибрежных районах и внутренних морях.

Длина корабля составляет около 73 метров, водоизмещение - около 949 тонн, а осадка - около 2,5 метра. Судно развивает максимальную скорость до 25 узлов и имеет автономность плавания около 15 суток.

Вооружение включает крылатые ракеты "Калибр", зенитные ракетные комплексы "Редут", артиллерийскую установку калибра 76 мм, а также несколько пулеметных точек для самообороны.

Экипаж состоит примерно из 52 человек, корабль оснащен современными системами связи и радиолокационными комплексами для ведения боевых действий в прибрежных районах.

Что известно о ракетах "Калибр"

"Калибр" - это крылатые ракеты морского базирования, которые Россия активно применяет для ударов по территории Украины. Они могут запускаться как с надводных кораблей, так и с подводных лодок, находящихся в Черном и Азовском морях

Радиус действия таких ракет составляет более 1 500 км, а их траектория позволяет обходить зоны ПВО, что делает их сложной целью для перехвата.

Обычно "Калибры" используются во время масштабных комбинированных атак - одновременно с ударами баллистических ракет или дронов-камикадзе.

Работа ГУР

Ранее, во время операции в Черном море ударный морской дрон прорвался в бухту Новороссийска, где базируются остатки российского Черноморского флота.

Из-за детонации дрона погибла группа из пяти элитных российских водолазов-разведчиков, которые пытались его поднять и исследовать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы