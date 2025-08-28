Бойцы ГУР поразили ракетный корабль-носитель "Калибров" в Азовском море (видео)

Сегодня, 28 августа, в Азовском море украинские военные поразили малый ракетный корабль России "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр". Попадание зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

В результате ударов российский ракетный корабль, который находился в зоне потенциального пуска ракет в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.

Как рассказали разведчики, операция была осуществлена в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма. В результате чего был поражен малый ракетный корабль России проекта 21631 "Буян-М" - носитель крылатых ракет "Калибр".

Что известно о "Буяне-М"

Малый ракетный корабль России проекта 21631 "Буян-М" предназначен для действия в прибрежных районах и внутренних морях.

Длина корабля составляет около 73 метров, водоизмещение - около 949 тонн, а осадка - около 2,5 метра. Судно развивает максимальную скорость до 25 узлов и имеет автономность плавания около 15 суток.

Вооружение включает крылатые ракеты "Калибр", зенитные ракетные комплексы "Редут", артиллерийскую установку калибра 76 мм, а также несколько пулеметных точек для самообороны.

Экипаж состоит примерно из 52 человек, корабль оснащен современными системами связи и радиолокационными комплексами для ведения боевых действий в прибрежных районах.

Что известно о ракетах "Калибр"

"Калибр" - это крылатые ракеты морского базирования, которые Россия активно применяет для ударов по территории Украины. Они могут запускаться как с надводных кораблей, так и с подводных лодок, находящихся в Черном и Азовском морях

Радиус действия таких ракет составляет более 1 500 км, а их траектория позволяет обходить зоны ПВО, что делает их сложной целью для перехвата.

Обычно "Калибры" используются во время масштабных комбинированных атак - одновременно с ударами баллистических ракет или дронов-камикадзе.

Работа ГУР

Ранее, во время операции в Черном море ударный морской дрон прорвался в бухту Новороссийска, где базируются остатки российского Черноморского флота.

Из-за детонации дрона погибла группа из пяти элитных российских водолазов-разведчиков, которые пытались его поднять и исследовать.