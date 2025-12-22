Массированные атаки по энергетике ударили по доходам госбюджета

"До октября мы шли максимально хорошо, хотя не все было просто и с курсом доллара, и не все было хорошо на мировых рынках. Но потом начались очень жестокие массированные атаки", - отметила она.

По словам руководительницы Налоговой, энергетические компании являются крупными налогоплательщиками, в частности НДС, рентных платежей, акцизов с электроэнергии и топлива.

"Газодобывающая отрасль практически уничтожена, производство топлива уничтожено. Электроэнергия - практически все ТЭС и ГЭС повреждены - это информация СМИ. А что такое ТЭС и ГЭС? Это крупный налогоплательщик", - пояснила Карнаух.

Говоря о рисках наполнения госбюджета, она также обратила внимание, что сейчас на мировых рынках держатся низкие цены на сельскохозяйственную продукцию и многие производители придерживают урожай 2025 года до реализации.

"Из-за этого у нас нет поступлений, потому что у них нет прибыли и они не платят налоги. Заплатят позже, но это все влияет на выполнение бюджета 2025 года", - отметила и.о. председателя ГНС.