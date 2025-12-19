ua en ru
Из-за ночных ударов россиян есть обесточивание в пяти регионах, - "Укрэнерго"

Пятница 19 декабря 2025 10:48
Из-за ночных ударов россиян есть обесточивание в пяти регионах, - "Укрэнерго"
Автор: Константин Широкун

Из-за ночных ударов российской армии по энергетическим объектам Украины зафиксированы обесточивания в нескольких областях на севере, юге и востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах. В результате - на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях", - отметили в "Укрэнерго".

Сообщается, что везде, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. На остальных объектах энергетики ожидают разрешения от военнослужащих.

Также в результате предыдущих массированных атак на энергосистему в большинстве регионов Украины сегодня применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения.

Как меняется потребление

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 19 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,9% выше, чем в это время предыдущего дня - в четверг. Причина - снижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины.

Вчера, 18 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,3% выше, чем максимум предыдущего дня - в среду, 17 декабря. Причина - применение меньшего объема мер ограничения.

"В регионах, где применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00", - добавили в "Укрэнерго".

Атаки на энергетические объекты

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили о том, что в большинстве регионов Украины 19 декабря будут действовать графики почасовых отключений света.

Такие ограничения вынуждены применять, поскольку Россия своими ракетами и беспилотниками повредила большое количество энергетических объектов по всей стране.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял о том, что если в Украине около недели будет сохраняться температура минус 10 градусов и ниже, то потребление сильно возрастет. При этом покрыть его будет невозможно ни за счет импорта электроэнергии, ни за счет внутренней генерации.

