Из-за ночных ударов россиян есть обесточивание в пяти регионах, - "Укрэнерго"

Из-за ночных ударов российской армии по энергетическим объектам Украины зафиксированы обесточивания в нескольких областях на севере, юге и востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах. В результате - на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях", - отметили в "Укрэнерго".

Сообщается, что везде, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. На остальных объектах энергетики ожидают разрешения от военнослужащих.

Также в результате предыдущих массированных атак на энергосистему в большинстве регионов Украины сегодня применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения.

Как меняется потребление

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 19 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,9% выше, чем в это время предыдущего дня - в четверг. Причина - снижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины.

Вчера, 18 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,3% выше, чем максимум предыдущего дня - в среду, 17 декабря. Причина - применение меньшего объема мер ограничения.

"В регионах, где применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00", - добавили в "Укрэнерго".