Масовані атаки по енергетиці вдарили по доходах держбюджету

"До жовтня ми йшли максимально добре, хоча не все було просто і з курсом долара, і не все було добре на світових ринках. Але потім почалися дуже жорстокі масовані атаки", - зауважила вона.

За словами керівниці Податкової, енергетичні компанії є великими платниками податків, зокрема ПДВ, рентних платежів, акцизів з електроенергії та пального.

"Газовидобувна галузь практично знищена, виробництво пального знищено. Електроенергія - практично всі ТЕС і ГЕС пошкоджені - це інформація ЗМІ. А що таке ТЕС і ГЕС? Це великий платник податків", - пояснила Карнаух.

Говорячи про ризики наповнення держбюджету, вона також звернула увагу, що наразі на світових ринках тримаються низькі ціни на сільськогосподарську продукцію і багато виробників притримують урожай 2025 року до реалізації.

"Через це у нас немає надходжень, бо в них немає прибутку і вони не сплачують податки. Заплатять пізніше, але це все впливає на виконання бюджету 2025 року", - відзначила в.о. голови ДПС.