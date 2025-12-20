В результате атак РФ есть обесточивание в четырех областях, - Минэнерго

В ночь с 19 на 20 декабря россияне атаковали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Как сообщили в Минэнерго, в результате российских атак на утро обесточены потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.

Также враг снова целился в работников одной из теплоэлектростанций приграничья. Пострадавших нет.

Как отметили в ведомстве, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов.

Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех областях продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.