Главная » Бизнес » Энергетика

В результате атак РФ есть обесточивание в четырех областях, - Минэнерго

Суббота 20 декабря 2025 10:45
UA EN RU
В результате атак РФ есть обесточивание в четырех областях, - Минэнерго Фото: в результате атак РФ есть обесточивание в четырех областях (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь с 19 на 20 декабря россияне атаковали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Как сообщили в Минэнерго, в результате российских атак на утро обесточены потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.

Также враг снова целился в работников одной из теплоэлектростанций приграничья. Пострадавших нет.

Как отметили в ведомстве, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов.

Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех областях продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Обстрелы энергетики

Напомним, российские войска в ночь на 20 декабря атаковали дронами критическую инфраструктуру в Николаевской области. Без света остались три района.

Вчера, 19 декабря, из-за ночных ударов российской армии по энергетическим объектам Украины были зафиксированы обесточивания в нескольких областях на севере, юге и востоке Украины.

