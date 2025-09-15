На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink

В работе спутникового интернета Starlink снова произошел сбой. Проблемы со связью фиксируются на всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный сервис Downdetector и Командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (позывной "Мадяр").

"Мадяр" сообщил, что по состоянию на 08:02 связь постепенно восстанавливается. По его словам, повторился глобальный сбой на SpaceX.

По данным Downdetector, перебои начались около 07:00 по Киевскому времени.

Сбои в работе Starlink

Напомним, 18 августа в работе Starlink также был зафиксирован масштабный сбой. Тогда проблемы со связью наблюдались преимущественно в США, но были проблемы и для ВСУ.

Добавим, что Украина одной из первых в мире запускает технологию "Starlink в каждом смартфоне" в рамках национального оператора "Киевстар".