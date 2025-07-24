Starlink завис. Что это за технология и почему она критична для Украины

В работе системы спутникового интернета Starlink произошел глобальный сбой. Украинские военные также сообщают о проблемах с интернетом и связью на фронте.

РБК-Украина рассказывает, что такое Starlink и почему его работа важна для Украины.

Главное

Где зафиксирован сбой Starlink?

Что это за технология доступа в интернет?

Как работает Starlink?

Почему Starlink важен для военных в Украине?

Сбой в работе Starlink: что известно

Поздно вечером 24 июля в сети появились массовые сообщения о проблемах с терминалами Starlink. По словам командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди ("Мадяр"), сбой затронул и Украину.

"Starlink лег по всему фронту", - написал он.

Как отметил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, проблемы со спутниковым интернетом фиксировались во многих странах. А на фронте Starlink так же не работал у россиян.

По данным профильного сайта Downdetector, у Starlink глобальный сбой. По состоянию на 23:00, количество зафиксированных жалоб превысило 50 000.

Фото: сбой в работе Starlink (скриншот сайта Downdetector)

На официальном сайте Starlink заявили, что работают над выяснением причин, а также над восстановлением сервиса.

"В настоящее время сеть испытывает сбой, и мы активно работаем над решением этой проблемы. Благодарим вас за терпение и сообщим вам об этом, как только проблема будет решена", - добавили в компании.

По состоянию на 23:10 Андрей Коваленко из ЦПД сообщил, что Starlink снова начинает работать. Тем временем сайт компании недоступен из-за большого потока запросов.

Что такое Starlink и как он работает

Starlink - это спутниковая система связи, разработанная компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Она состоит из нескольких тысяч низкоорбитальных спутников, которые обеспечивают доступ к высокоскоростному интернету даже в отдаленных и труднодоступных регионах.

Система подключается через специальные терминалы - компактные антенны, которые автоматически настраиваются на спутниковый сигнал. В отличие от классической мобильной или оптоволоконной интернет-связи, Starlink не зависит от инфраструктуры на земле и работает в условиях полного отсутствия обычного интернета.

Почему работа Starlink важна для Украины

Из-за постоянных атак на критическую инфраструктуру Starlink стал незаменимым в условиях полномасштабной войны. Украина столкнулась с разрушением сетей мобильной связи, интернета и объектов энергетики. В этих условиях именно за счет Starlink возможен стабильный доступ в интернет, причем не только для гражданской сферы во время блэкаутов 2022-2024 годов.

Дело в том, что Starlink активно используется военными, особенно на передовой, где не работает обычная связь и мобильный интернет.

Кроме того, спутниковый интернет обеспечивает стабильную передачу данных и видеосигнала от беспилотников, включая FPV-дроны. Это критически важно для разведки и ударов по вражеским позициям.

Например, как в случае с морскими дронами, на которые прямо устанавливают антенны Starlink, чтобы существенно расширить радиус их боевой работы.

А еще волонтеры и международные организации используют "интернет от Илона Маска" для координации гуманитарной помощи в прифронтовых регионах.

Известно, что благодаря поддержке международных партнеров Украина получила десятки тысяч терминалов Starlink. А также имеет возможность оплачивать услуги доступа в интернет.