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ЦИК Румынии не допустил скандального Джорджеску к участию в выборах президента

Воскресенье 09 марта 2025 20:39
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ЦИК Румынии не допустил скандального Джорджеску к участию в выборах президента Фото: Кэлин Джорджеску (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Румынии не зарегистрировали скандального и крайне правого лидера партии Кэлина Джорджеску для участия в президентских выборах в мае. Это может усугубить политические потрясения в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В воскресенье представитель Бухарестского избирательного бюро заявил, что кандидатуру Джорджеску признано недействительной. В частности, бюро получило более 1000 жалоба на политике, в основном связанных с его антидемократическими и экстремистскими позициями. При этом решение все еще может .ять обжаловано в Конституционном суде.

Как пишет Bloomberg, решение исключить Джорджеску из президентской гонки 4 мая, вероятно, усилит антисистемные настроения в Румынии и пойдет на пользу крайне правым. Опросы показали, что если бы Джорджеску баллотировался, то он бы набрал 40-45 процентов голосов в первом туре, что дало бы ему реальный шанс стать президентом Румынии.

Его отстранение может также увеличить шансы на победу на выборах основного, проевропейского кандидата, но это также может навредить отношениям с США. Недавно Bloomberg писало, что американские чиновники призвали Бухарест позволить Джорджеску баллотировался.

"Все следят за Румынией и за тем, как действует коррумпированная система", - заявил в пятницу политик, отметив, что его имя не может оказаться в списке кандидатов на выборах.

На данный момент неизвестно, поддержит ли он кого-либо из других кандидатов.

Bloomberg напоминает, что после того, как Джорджеску неожиданно победил в первом туре президентских выборов в прошлом году, высший суд аннулировал результаты голосования, сославшись на подозрения во вмешательстве России в его кампанию. Это в свою очередь, вызвало в стране политический кризис.

Подробнее о том, кто такой Джорджеску и что он говорил об Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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