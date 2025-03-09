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Воздушные силы подвели итоги за неделю: сбито 700 вражеских целей

Украина, Воскресенье 09 марта 2025 18:05
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Воздушные силы подвели итоги за неделю: сбито 700 вражеских целей Фото: Воздушные силы подвели итоги за неделю (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Воздушные силы ВСУ подвели итоги за последнюю неделю. Всего уничтожено 700 средств воздушного нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Военные рассказали, что в течение недели с 3 по 9 марта противовоздушной обороной сбито 700 средств воздушного нападения противника. Среди них:

  • 25 крылатых ракет Х-101;
  • 8 крылатых ракет Калибр;
  • 1 крылатую ракету Искандер-К;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
  • 520 ударных дронов типа Shahed;
  • 39 разведывательных дронов;
  • 106 дронов других типов.

Кроме того, за последнюю неделю тактическая авиация Воздушных сил осуществила более 120 самолетовылетов на:

  • огневое поражение и авиационная поддержка войск - 44;
  • истребительное авиационное прикрытие - 80;
  • воздушная разведка - 21.

Военные рассказали, что пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов, в результате чего были поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.

В то же время, за неделю подразделениями БпАК Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществлено 1134 боевых вылетов:

  • 1029 разведывательных вылетов БПЛА;
  • 105 сбросов и удары FPV-дронами.

В результате чего ликвидировано:

  • до 70 человек живой силы;
  • специальная техника;
  • 20 укрытий и позиций противника.

Потери РФ в Украине

Напомним, что в целом за прошедшие сутки потери РФ составили 1180 военных.

Также украинские воины обезвредили 6 танков, 14 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, три РСЗО, два средства ПВО, 190 БПЛА оперативно-тактического уровня, 142 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.

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