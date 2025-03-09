Воздушные силы подвели итоги за неделю: сбито 700 вражеских целей
Воздушные силы ВСУ подвели итоги за последнюю неделю. Всего уничтожено 700 средств воздушного нападения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Военные рассказали, что в течение недели с 3 по 9 марта противовоздушной обороной сбито 700 средств воздушного нападения противника. Среди них:
- 25 крылатых ракет Х-101;
- 8 крылатых ракет Калибр;
- 1 крылатую ракету Искандер-К;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
- 520 ударных дронов типа Shahed;
- 39 разведывательных дронов;
- 106 дронов других типов.
Кроме того, за последнюю неделю тактическая авиация Воздушных сил осуществила более 120 самолетовылетов на:
- огневое поражение и авиационная поддержка войск - 44;
- истребительное авиационное прикрытие - 80;
- воздушная разведка - 21.
Военные рассказали, что пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов, в результате чего были поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.
В то же время, за неделю подразделениями БпАК Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществлено 1134 боевых вылетов:
- 1029 разведывательных вылетов БПЛА;
- 105 сбросов и удары FPV-дронами.
В результате чего ликвидировано:
- до 70 человек живой силы;
- специальная техника;
- 20 укрытий и позиций противника.
Потери РФ в Украине
Напомним, что в целом за прошедшие сутки потери РФ составили 1180 военных.
Также украинские воины обезвредили 6 танков, 14 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, три РСЗО, два средства ПВО, 190 БПЛА оперативно-тактического уровня, 142 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.
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