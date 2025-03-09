Синоптики дали прогноз на вторую рабочую неделю марта в Украине

Начало новой рабочей недели в Украине будет солнечным и сухим. А в конце пятидневки серьезно задождит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Понедельник, 10 марта

В понедельник, 10 марта, дождей не предвидится. Ночю практически ровсеместно ожидается плюсовая температура, максимально до +5 градусов, например, в Крыму и в Киеве. Правда, в Луганской области стоит ожидать небольшой мороз, до -1.

Днем будет по-настоящему весення погода, максимально до +20 градусов на Прикарпатье. В большинстве регионов прогреется до +18 градусов. Минимально днем будет до +14 градусов - в Донецкой и Луганской областях.

В Киеве без осадков, ночью до +5, днем до +18 градусов.



Погода в Украине 10 марта (meteo.gov.ua)

Вторник, 11 марта

Во вторник, 11 марта, в Украину зайдут небольшие осадки, а в большинстве регионов ожидается облачная погода. Дожди вероятны на Закарпатье, Прикарпатье, в Черновицкой области.

Ночью будут "плюсы", причем в некоторых западных областях, например на Прикарпатье, Закарпатье, в Волынской, Львовской областях до +8,+9 градусов. Холоднее всего ночью будет в Харьковской области, в пределах 0...+2.

Днем в большинстве регионов будет +17,+18 градусов, в зависимости от региона. Но будут и "холодные" области. Например, на Закарпатье, в Донецкой и Луганской областях, максимально температура поднимется только до +14.

В Киеве будет без осадков, ночью до +5, днем до +18 градусов.



Погода в Украине 11 марта (meteo.gov.ua)

Среда, 12 марта

В среду, 12 марта, дожди накроют большую часть регионов Украины. Осадков не будет:

на юге;

в Кировоградской, Запорожской;

в Донецкой и Луганской областях.

Несмотря на осадки, температура и ночью, и днем будет достаточно высокой. Максимально в Одесской области ночью ожидается до +10 градусов.

Днем в той же Одесской области и в Крыму будет до +21 градуса. Холоднее всего днем будет, например, в Сумской и Волынской областях, до +16.

А в большинстве регионов днем будет +17, +18. В Киеве будет дождить, ночью до +9, днем до +18.

Погода в Украине 12 марта (meteo.gov.ua)

Четверг, 13 марта

В четверг, 13 марта, в Украине дожди пройдут повсеместно. При этом даже ночью температура в большинстве регионов будет держаться в пределах +9, +10 градусов, а в Одесской области и в Крыму ночью ожидается до +11 градусов.

Днем температура немного спадет, но все равно будет весенней. Максимально дневные "плюсы" поднимутся до +18 градусов - в Донецкой, Луганской, Одесской областях и в Крыму.

При этом в части регионов днем температура будет минимальной, до +13 градусов. Такой она будет в Киеве. Ночью в столице будет до +9 градусов.



Погода в Украине 13 марта (meteo.gov.ua)

Пятница, 14 марта

В пятницу, 14 марта, дожди удержаться в Украине, причем повсеместно. Ночью будет тепло, в пределах +6...+8 градусов, на юге до +9.

Днем также будет тепло, несмотря на осадки. Максимально днем будет в Харьковской области, до +19 градусов. Причем даже на юге днем будет холоднее, до +17, а в Одесской области - до +15.

В Киеве также будет идти дождь, ночью до +9, днем до +16 градусов.

Погода в Украине 14 марта (meteo.gov.ua)