На Закарпатье остановили водителя скорой: вез к границе фейковых "медбратов"

В Закарпатской области остановили водителя скорой помощи. Он перевозил к границе двух мужчин, которые притворились медбратами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

Отмечается, что на одном из контрольных постов на Закарпатье сотрудники главного оперативно-розыскного отдела и отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда совместно с сотрудниками полиции разоблачили попытку переправки военнообязанных мужчин через границу.

Ночью 8 марта правоохранители остановили для проверки автомобиль скорой помощи. Кроме водителя, в транспортном средстве находились еще двое мужчин в форме медработников. Однако документов, удостоверяющих принадлежность мужчин к медперсоналу, не было.



Выяснилось, что 32-летний водитель, житель Львова, действительно работает водителем в одной из частных клиник и перевозит больных. Мужчина за тысячу долларов согласился доставить до границы двух мужчин - жителей Житомирской и Киевской областей. Они планировали вне пунктов пропуска попасть в Румынию.

Со слов нарушителей, за свое "путешествие" из Украины в Румынию каждый из них должен был уплатить организаторам схемы по 11 тысяч долларов.

Водителя скорой задержали в порядке ст. 208 УПК и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 332 УК Украины.