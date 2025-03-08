На Закарпатье остановили водителя скорой: вез к границе фейковых "медбратов"
В Закарпатской области остановили водителя скорой помощи. Он перевозил к границе двух мужчин, которые притворились медбратами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.
Отмечается, что на одном из контрольных постов на Закарпатье сотрудники главного оперативно-розыскного отдела и отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда совместно с сотрудниками полиции разоблачили попытку переправки военнообязанных мужчин через границу.
Ночью 8 марта правоохранители остановили для проверки автомобиль скорой помощи. Кроме водителя, в транспортном средстве находились еще двое мужчин в форме медработников. Однако документов, удостоверяющих принадлежность мужчин к медперсоналу, не было.
Выяснилось, что 32-летний водитель, житель Львова, действительно работает водителем в одной из частных клиник и перевозит больных. Мужчина за тысячу долларов согласился доставить до границы двух мужчин - жителей Житомирской и Киевской областей. Они планировали вне пунктов пропуска попасть в Румынию.
Со слов нарушителей, за свое "путешествие" из Украины в Румынию каждый из них должен был уплатить организаторам схемы по 11 тысяч долларов.
Водителя скорой задержали в порядке ст. 208 УПК и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 332 УК Украины.
Масштабное разоблачение схем выезда за границу
Напомним, в январе полиция сообщила, что ликвидировала почти 50 схем незаконного выезда за границу в 22 регионах Украины. В рамках расследования правоохранители провели более 600 одновременных обысков.
По данным следствия, действия злоумышленников привели к тому, что сотни военнообязанных незаконно выехали из Украины.
Позже полиция провела новую волну обысков по делам о незаконной переправке мужчин за границу. Правоохранители разоблачили преступные схемы на территории 19 областей и провели 270 обысков. Фигурантам вручили подозрения.
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