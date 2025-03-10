Маск не будет отключать Украине Starlink, а Магучих в третий раз выиграла ЧЕ: новости за выходные
Миллиардер Илон Маск пообещал не отключать Starlink для Украины, независимо от политики Киева. Тем временем, Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы по легкой атлетике в помещении.
Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Маск пообещал не отключать Украину от Starlink
Миллиардер Илон Маск заявил, что никогда не отключит терминалы Starlink для Украины. Такова его позиция несмотря на то, насколько бы он не соглашался с политикой Украины.
"Чтобы быть предельно ясным, то как бы я ни был не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы", - написал миллиардер.
По словам Маска, он просто заявляет, что без Starlink украинские линии связи упадут, поскольку россияне могут глушить все другие коммуникации.
Магучих выиграла на чемпионате Европы по легкой атлетике
В воскресенье, 9 марта, на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в нидерландском Апелдорне состоялся финал женских прыжков в высоту.
Единственной представительницей Украины в финале была олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Ярослава Магучих.
1,92 м Магучих взяла спокойно с первой попытки. Далее - 1,95 м. Магучих единственной из участниц взяла ее с первой попытки.
В битве за "золото" сошлись только Магучих и сербка Ангелина Топич. Топич провалила первую попытку на 1,99 м, Магучих отвечает взаимностью. Сербка не справилась с высотой, однако во второй раз - Магучих уверенно перелетела препятствие. А Топич промахнулась и в третий раз.
Таким образом Магучих стала чемпионкой на третьем Евро в помещении подряд.
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T
Украина подписала меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence. Это производитель системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины.
Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что защита украинского неба и городов является приоритетом для государства.
Он подчеркнул, что подписанное соглашение открывает возможности для реализации крупных индустриальных проектов, которые позволят укрепить способности украинской противовоздушной обороны.
ЦИК Румынии не допустил скандального Джорджеску к участию в выборах президента
В Румынии не зарегистрировали скандального и крайне правого лидера партии Келина Джорджеску для участия в президентских выборах, которые состоятся в мае. Это может привести к усилению политической нестабильности в стране.
Представитель Бухарестского избирательного бюро сообщил, что кандидатура Джорджеску была отклонена из-за более 1000 жалоб, поданных на него, большинство из которых касаются его антидемократических и экстремистских взглядов.
Однако это решение еще может быть обжаловано в Конституционном суде.
На Закарпатье остановили водителя скорой помощи
В Закарпатской области остановили водителя скорой помощи. Он перевозил к границе двух мужчин, которые притворились медбратами.
Отмечается, что на одном из контрольных постов на Закарпатье сотрудники главного оперативно-розыскного отдела и отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда совместно с сотрудниками полиции разоблачили попытку переправки военнообязанных мужчин через границу.
Воздушные силы подвели итоги за неделю
За период с 3 по 9 марта украинские Воздушные силы уничтожили 700 вражеских целей, среди которых были крылатые ракеты, ударные и разведывательные дроны. Также авиация совершила более 120 вылетов для поддержки войск и авиационного прикрытия.
В то же время, подразделения БПЛА провели 1134 боевых вылета, уничтожив до 70 человек живой силы противника и спецтехнику.
Подробнее о работе Воздушных сил Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.
Синоптики дали прогноз на вторую рабочую неделю марта в Украине
Украинцам рассказали, что в начале недели в Украине будет солнечно, с температурой до +20 градусов днем.
Однако до среды стоит ожидать дожди, которые пройдут по большинству регионов. В конце недели погода может быть более дождливой, но температура будет оставаться высокой.
Подробнее о прогнозе погоды, можно узнать в материале РБК-Украина.
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