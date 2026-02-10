Ограничения, отмены и автобусные объезды: в УЗ объяснили, куда поездом сегодня не доехать
"Укрзализныця" ввела ряд оперативных изменений в движении поездов из-за ситуации с безопасностью. На некоторых участках рейсы ограничили или отменили, заменив их автобусными трансферами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Сумская и Черниговская области
Согласно информации компании, в Сумской и Черниговской областях Украины возможны оперативные изменения:
- как в региональном сообщении;
- так и в пригородном сообщении.
Кроме того, со вчерашнего дня (понедельника, 9 февраля) были ограничены:
- региональные рейсы - до/из Конотопа;
- пригородные рейсы - до/со станции "Кролевец".
В Черниговской области временно не будут курсировать поезда "Сновск - Бахмач" и обратно.
Харьковская область
В Харьковской области участок "Лозовая - Барвинково - Краматорск" как и прежде остается зоной повышенного риска.
"Проезд на этом участке обеспечиваем автобусным объездом", - рассказали в "Укрзализныце".
Запорожская область
В Запорожской области, по информации компании, "продолжается усиленный мониторинг ситуации с безопасностью".
Уточняется, что в зависимости от обстановки могут:
- как пропускать поезда;
- так и привлекать автобусные трансферы.
"Просим пассажиров внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов", - подчеркнули в пресс-службе УЗ.
Кто помогает УЗ и пассажирам
"Отдельно благодарим БФ "Пролиска" за помощь с автобусными трансферами на запорожском и краматорском направлениях, а также за поддержку в эвакуации гражданских из Донецкой области к нашим эвакорейсам на Харьковщине", - говорится в публикации УЗ.
Украинцам объяснили, что во время трансферов команда "Пролиска" помогает:
- с организацией посадки;
- с регистрацией пассажиров на борту.
"Продолжаем движение и ставим безопасность в приоритет", - подытожили в компании.
Оперативный статус движения поездов УЗ в отдельных регионах (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
