Ограничения, отмены и автобусные объезды: в УЗ объяснили, куда поездом сегодня не доехать

Вторник 10 февраля 2026 11:52
UA EN RU
Ограничения, отмены и автобусные объезды: в УЗ объяснили, куда поездом сегодня не доехать "Укрзализныця" меняет движение в разных областях из-за угрозы вражеских атак (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

"Укрзализныця" ввела ряд оперативных изменений в движении поездов из-за ситуации с безопасностью. На некоторых участках рейсы ограничили или отменили, заменив их автобусными трансферами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Читайте также: Бьют по людям и поездам: РФ развернула системный террор железной дороги на севере Украины

Сумская и Черниговская области

Согласно информации компании, в Сумской и Черниговской областях Украины возможны оперативные изменения:

  • как в региональном сообщении;
  • так и в пригородном сообщении.

Кроме того, со вчерашнего дня (понедельника, 9 февраля) были ограничены:

  • региональные рейсы - до/из Конотопа;
  • пригородные рейсы - до/со станции "Кролевец".

В Черниговской области временно не будут курсировать поезда "Сновск - Бахмач" и обратно.

Харьковская область

В Харьковской области участок "Лозовая - Барвинково - Краматорск" как и прежде остается зоной повышенного риска.

"Проезд на этом участке обеспечиваем автобусным объездом", - рассказали в "Укрзализныце".

Запорожская область

В Запорожской области, по информации компании, "продолжается усиленный мониторинг ситуации с безопасностью".

Уточняется, что в зависимости от обстановки могут:

  • как пропускать поезда;
  • так и привлекать автобусные трансферы.

"Просим пассажиров внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов", - подчеркнули в пресс-службе УЗ.

Кто помогает УЗ и пассажирам

"Отдельно благодарим БФ "Пролиска" за помощь с автобусными трансферами на запорожском и краматорском направлениях, а также за поддержку в эвакуации гражданских из Донецкой области к нашим эвакорейсам на Харьковщине", - говорится в публикации УЗ.

Украинцам объяснили, что во время трансферов команда "Пролиска" помогает:

  • с организацией посадки;
  • с регистрацией пассажиров на борту.

"Продолжаем движение и ставим безопасность в приоритет", - подытожили в компании.

Ограничения, отмены и автобусные объезды: в УЗ объяснили, куда поездом сегодня не доехатьОперативный статус движения поездов УЗ в отдельных регионах (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ готовит новые тарифы и объясняли, для каких вагонов билеты подорожают, а где цена не изменится.

Кроме того, мы сообщали, как УЗ может перейти на европейскую модель заказов услуг и что это значит.

Читайте также, как экономить на билетах УЗ по новым правилам.

Укрзализныця Инфраструктура Атака дронов Автобусы Поезда Путешествия Ракетная атака Поезда Пассажиры
