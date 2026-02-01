ua en ru
Россия два дня подряд терроризирует Конотоп: что там происходит

Украина, Воскресенье 01 февраля 2026 21:45
Россия два дня подряд терроризирует Конотоп: что там происходит Фото: под ударами РФ гражданская логистика Украины (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Сергей Козачук

Россия два дня подряд дронами атакует объекты железной дороги в Конотопе Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

"Это уже не первый целенаправленный удар по гражданскому транспорту на этой неделе. Россия атаковала дроном поезд "Укрзализныци", в результате чего четыре человека погибли прямо в вагоне", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, второй день подряд враг также бьет по гражданской железнодорожной инфраструктуре Сумщины.

В Конотопе серия ударов беспилотниками повредила пути, территорию станции, ремонтный цех и административное здание локомотивного депо, возникли пожары.

К ликвидации последствий привлекали пожарный поезд. Работники находились в укрытиях, поэтому жертв среди персонала удалось избежать.

"Это не случайные удары, а системный террор против гражданской логистики", - подчеркнул министр.

Несмотря на повреждения и задержки, железнодорожники продолжают работу.

Напомним, что в ночь на 1 февраля Россия осуществила атаку на Украину, применив 90 ударных беспилотников с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских дронов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Мы писалм, что в Днепре в результате удара вражеского БПЛА произошло попадание в частный дом, что привело к гибели двух человек - мужчины и женщины.

Также в ночь на 31 января российские войска атаковали Украину 85 ударными дронами с трех направлений. Украинская ПВО сбила 64 беспилотника противника.

В то же время было зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 13 различных локациях.

