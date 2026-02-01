Россия два дня подряд терроризирует Конотоп: что там происходит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

"Это уже не первый целенаправленный удар по гражданскому транспорту на этой неделе. Россия атаковала дроном поезд "Укрзализныци", в результате чего четыре человека погибли прямо в вагоне", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, второй день подряд враг также бьет по гражданской железнодорожной инфраструктуре Сумщины.

В Конотопе серия ударов беспилотниками повредила пути, территорию станции, ремонтный цех и административное здание локомотивного депо, возникли пожары.

К ликвидации последствий привлекали пожарный поезд. Работники находились в укрытиях, поэтому жертв среди персонала удалось избежать.

"Это не случайные удары, а системный террор против гражданской логистики", - подчеркнул министр.

Несмотря на повреждения и задержки, железнодорожники продолжают работу.

Фото: под ударами РФ гражданская логистика Украины (t.me/OleksiiKuleba)