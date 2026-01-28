В "Укрзалізниці" предупредили пассажиров о полной отмене ряда поездов

На части пригородных маршрутов Харьковской области временно изменяется график движения поездов — пассажиров просят учитывать корректировки и следить за обновлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзалізниці" в сети Telegram.

В Харьковской области 28 января движение некоторых пригородных поездов будет приостановлено.

Временно не будут курсировать следующие рейсы: поезд №6809 по маршруту Близнюки — Гусарівка и поезд №6812 по маршруту Гусарівка — Лозова.

Рекомендации для пассажиров

Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки, учитывать приостановку указанных рейсов и искать альтернативные маршруты.

В случае необходимости можно обратиться к кассам или онлайн-сервисам для уточнения информации о движении других поездов и доступных пересадках.

Обновления и уведомления

Железнодорожное ведомство пообещало информировать о любых последующих изменениях в графике движения. Пассажиров просят следить за официальными сообщениями и уведомлениями на станциях, чтобы своевременно реагировать на корректировки и минимизировать возможные неудобства.

Администрация выражает благодарность за понимание и сотрудничество пассажиров в этот период и напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности на железнодорожных платформах. Особенно это касается в случаях объявленея воздушных тревог, в ходе которых поезда и железнодорожные станции могут стать объектом вражеского удара.